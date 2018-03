Kan je gezond eten zonder veel geld uit te geven? Deze politica testte het uit ND

06 maart 2018

09u12

Bron: Mediahuis 5 Fit & Gezond Maximaal 60 euro per week uitgeven en toch gezond leven, dat was de uitdaging die Brussels parlementslid Hannelore Goemand (SP.A) zichzelf oplegde vorige week. Dit naar aanleiding van het nieuws dat één op de drie Brusselaars wekelijks met dat bedrag moet rondkomen voor alle uitgaven - van voeding tot ontspanning en extra kosten. Maar is gezond eten ook echt duurder dan junkfood?

Om zich in te leven in de één op de drie Brusselaars die met 60 euro per week moeten toekomen voor alle uitgaven, probeerde SP.A-politica Hannelore Goemand een week lang hetzelfde. Moeilijk en confronterend, zo vertelde de politica aan Het Nieuwsblad. "Ik heb het onderschat." Om genoeg geld over te houden om alle kosten te kunnen betalen, greep ze in de winkel vooral terug naar etenswaren uit blik en bereide maaltijden. De perceptie heerst dat gezond eten nu eenmaal duurder is. Gevolg: een slechtere gezondheid bij mensen met een laag inkomen, zo vermoedt de politica.

"Gezonde voeding niet ongezonder"

Toch hoeft gezonde voeding helemaal niet veel duurder te zijn. Uit een studie van de Britse Institute of Economic Affairs (IEA) waarover De Standaard schrijft, blijkt dat gezonde voeding niet noodzakelijk een aanslag op je portemonnee moet betekenen. Zo is magere melk goedkoper dan volle, en zijn de gezondste cornflakes vaak het goedkoopste omdat er geen suiker en bijzondere smaakjes aan worden toegevoegd, zo klinkt het. De onderzoekers besluiten zelfs met de stelling dat gezonde voeding over het algemeen goedkoper is.

Pompoenen, wortels en witloof van de markt

Hoe je de prijs van gezonde voeding dan wel kan drukken? Goemand kreeg als tip van volgers op Facebook mee om verse groenten en fruit op de markt te kopen, in plaats van stereotyperend blikjes en diepvriesbereidingen te kopen in de Aldi. Ook werden winterse groenten zoals pompoen, wortelen en witloof getipt, die nu het goedkoopst zijn. Koolhydraten zoals pasta, brood en aardappelen zijn niet erg prijzig, schrijft het IEA nog in zijn onderzoek. Vlees en vis zijn wel duurder, maar die consumeer je dan ook beter met mate.

Armoede en gezondheid

Dat mensen uit lagere sociale klassen die met weinig moeten rondkomen ongezonder zijn, heeft dus niet noodzakelijk te maken met de prijs van gezonde voeding. Wel verklaart het IEA dat het veel moeite en energie kost om te weten wat gezond is, terwijl wie in armoede leeft al veel stress en kopzorgen heeft. Daardoor is het erg zwaar om de energie op te brengen om uit te zoeken wat gezond is en wat niet. Teruggrijpen naar bereide voeding omdat het tijd bespaart en makkelijk is, gebeurt dan net iets sneller. Ook voor sport blijft er bij lagere sociale klassen weinig budget over, met een ongezondere levensstijl tot gevolg.

Gezond eten met een beperkt budget? Hier somden we al enkele tips op om weinig geld uit te geven aan gezonde voeding.