stap voor stap Gesponsorde inhoud Kan je een kantoorbaan compenseren met sport? 5 feiten en fabels over bewegen Aangeboden door CM

22 oktober 2019

08u00 0 Fit & Gezond Iedereen weet ondertussen wel dat het belangrijk is voor je gezondheid om voldoende te bewegen. Toch heerst er nog steeds veel onduidelijkheid over. Want zijn die 10.000 stappen per dag nu écht nodig? En hoeveel uur moet je eigenlijk sporten om veel zitten tijdens de werkuren te compenseren? Met de hulp van gezondheidsfonds CM zetten we 5 feiten en fabels op een rij.

1. Het huishouden telt mee als je genoeg wil bewegen

Feit! Volgens de bewegingsrichtlijn moeten we elke dag zoveel mogelijk licht intensief bewegen in plaats van te zitten, bijvoorbeeld door te koken of staand te werken. Daarnaast wordt het aangeraden om elke dag een half uur met matige intensiteit te bewegen. Dat mag zelfs verdeeld worden in blokken van tien minuten. Strijken, stofzuigen en met de kinderen spelen tellen dus inderdaad mee voor je dagelijkse portie beweging. Mooi meegenomen!

2. Veel zitten verhoogt het risico op verschillende ziektes

Feit! Uit onderzoek blijkt dat mensen die veel zitten zich vaker slecht in hun vel voelen en meer kans hebben op hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en mogelijk zelfs verschillende soorten kanker. Slik! Je kan het risico verkleinen door ieder halfuur even op te staan. Dat heeft meer voordelen: het houdt je spieren en botten sterk, vermindert de kans op rug-, nek-, en schouderklachten, verbetert je doorbloeding en lichaamshouding en geeft je humeur en concentratie een oppepper.

3. Ik sport twee keer per week, dus ik ben goed bezig

Feit én fabel. Voor gezonde volwassenen wordt aangeraden om 75 minuten per week met hoge intensiteit te bewegen. Als je twee keer per week sport, ben je dus goed bezig. Maarrr… Als je de rest van de dag voornamelijk zit, is sporten niet genoeg om dat te compenseren. Dit geldt helaas voor veel mensen: Vlaamse volwassenen zitten gemiddeld 8,3 uur per dag. Bij ouderen loopt dat zelfs op tot 9,5 uur per dag. Maak er daarom een gewoonte van om ieder halfuur dat je zit toch even op te staan. Haal iets te drinken, ga naar het toilet (beter nog: het toilet op een andere verdieping!) of doe een paar rekoefeningen.

4. 10.000 stappen per dag zetten is een goed idee

Feit! De Japanse onderzoeker Dr. Hatano toonde aan dat 10.000 stappen gespreid over de dag je gezondheid fundamenteel verbetert. Voor 65-plussers is de richtlijn 8.000 stappen per dag. Een laagdrempelige manier van bewegen, want stappen zetten kan overal: thuis, op je werk of om je te verplaatsen. Maar staar je zeker niet blind op de cijfers. Ook kleine vorderingen maken verschil voor je gezondheid. Zijn 10.000 stappen niet meteen haalbaar voor jou? Ga dan langzaam meer bewegen. Elke stap die je zet, is er eentje in de goede richting!

5. Je moet je leven helemaal omgooien om gezond te zijn.

Fabel! In het geval van beweging geldt: alle beetjes helpen. Door zitten, staan en bewegen af te wisselen, creëer je een gezonde balans. Laat je niet ontmoedigen omdat je ‘toch al veel zit’. Juist de kleine beweegmomenten verspreid over de dag zijn haalbaar en hebben een positieve invloed op je gezondheid. Neem de trap in plaats van de lift, parkeer je auto verder weg en ga vaker met de fiets. Kleine moeite, groot effect.

Beklom jij ooit de Mount Everest? Waarschijnlijk wel. Gewoon niet in één keer, maar stap voor stap. Wil jij ook een stap in de goede richting zetten? Kijk hier voor nog meer info van CM rond meer bewegen.