Kan je blind worden door mascara niet te verwijderen voor het slapengaan? Eva Van Driessche

02 juni 2018

17u30

Bron: Daily Mail 0 Fit & Gezond Deze week gingen akelige foto's viraal van een vrouw die ernstige schade aan haar ogen opliep nadat ze 25 jaar lang was gaan slapen met haar make-up op. Door achtergelaten deeltjes mascara liep ze bindvliesontsteking op. Hoe verwijder je veilig oogmake-up?

Hoewel het een zeer uitzonderlijk geval is, is het verhaal van Theresa Lynch (50) uit Sydney wel een wake up call. Haar ogen waren zo pijnlijk en gezwollen dat ze een oogarts raadpleegde. Die vond onder haar ooglid allerlei zwarte bolletjes gevormd door samengekoekte mascara. Die bolletjes beschadigden haar oogbol en moesten dus verwijderd worden. De oogarts had er 90 minuten voor nodig om alles op te ruimen. Als Theresa nog langer had gewacht was ze misschien wel blind geworden...de foto's zijn niet voor gevoelige kijkers, dus neem het vooral van ons aan dat je dit NIET wil meemaken.

Een paar richtlijnen om 'in het oog' te houden

Oogarts Luke Arundel lijst bij Daily Mail even op waar je rekening mee moet houden om je ogen te sparen.

1. Gebruik geen eyeliner op de binnenste waterlijn (dus onder je wimpers).

2. Gebruik oogmake-up nooit langer dan de vervaldatum. En telkens als je twijfelt (als de geur of textuur plots anders is) gooi je mascara of oogpotlood maar beter weg.

3. Let op met wimperextensions. Je kan allergisch reageren op de lijm of ze kunnen loskomen en je oog irriteren.

4. Draag niet te vaak cosmetische contactlenzen. Contactlenzen worden voorgeschreven door de oogarts en zijn niet 'one size fits all'. Je moet ze echt op maat dragen om je ogen niet te beschadigen. Let dus op met lenzen die de kleur of vorm van je ogen veranderen.

Je moet écht je make-up verwijderen voor je gaat slapen (en zo doe je dat veilig)

Daarnaast is het dus een goed idee om elke avond een trouw reinigingsritueel in eer te houden.

Je oogmake-up verwijder je niet door hard te wrijven met zeep. Maak een watje vochtig en giet er dan wat speciale make-upremover voor ogen op. Sluit je ogen en dep met het watje op je wimpers. Laat even werken voor je zachtjes naar de buitenste ooghoek toe wrijft. Herhaal een paar keer. Neem een vers watje, bevochtig het opnieuw met product en vouw het dubbel, zo kan je makkelijk de onderkant van je wimpers aanpakken.

Let op als je een reinigingsolie gebruikt, verwijder die helemaal met koel water voor je je ogen opent, anders voel je een laagje zitten op je ogen.

Gebruik liefst producten zonder parfum, zonder alcohol.