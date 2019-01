Kan je afvalstoffen écht uitzweten? Margo Verhasselt

15 januari 2019

08u02

Bron: Tonic Vice 0 Fit & Gezond De moderne wereld is niet bepaald gezond. We worden omringd door afval. Niet alleen ons water maar ook onze lucht, de aarde en onze lichamen raken stilaan vervuild. Geen wonder dat velen onder ons steeds vaker naar manieren op zoek gaan om te ontgiften. Van infrarood sauna’s tot detoxkuren.

Maar hebben we dat ook echt nodig? Gaat twee weken vasten en alleen thee drinken echt op magische wijze alles weer goed maken? “Het basisconcept dat achter ‘detoxen’ zit, is helemaal fout. Onze natuurlijke, lichamelijke processen zoals onze nier- en leverfuncties, reinigen onze lichamen veel beter dan dat alle andere extrinsieke activiteiten of stoffen dat kunnen doen", legt Morton Tavel, professor aan de universiteit van Indiana uit. “Het idee dat je alle slechte stoffen uit je lichaam kan zuiveren, gaat al eeuwen mee en komt nu steeds vaker terug boven.” Kortom, je hebt geen speciaal detoxplan nodig om je lichaam te ontgiften. Je lichaam doet dat op z’n eentje. Maar hoe zit het met zweten? Een dagje in de sauna helpt je wél echt om al die vuile stoffen uit je lichaam te halen, toch?

Ehm, neen. Dat is niet wat zweet doet.

“Zweten is een lichaamsfunctie die ervoor zorgt dat onze lichaamstemperatuur geregeld wordt. Het zorgt er niet voor dat afvalstoffen of giffen verwijderd worden”, legt Tsippora Shainhouse, dermatoloog, uit. Ze legt uit dat er twee soorten zweet bestaan: “Je kan zweten wanneer je het te warm hebt, als respons op een verhoogde lichaamstemperatuur. Het zweet dient dan als manier om je lichaam af te koelen, dit gebeurt wanneer je koorts hebt, je je in een warme omgeving bevindt of aan het sporten bent.” Het lichaam gebruikt dit systeem om zeker te zijn dat je het niet te warm hebt en niet oververhit.

De tweede soort noemt men volgens Shainhouse ‘stress sweating’. “Het is een automatische respons op adrenaline, het hormoon dat geproduceerd wordt wanneer we nerveus, angstig of opgewonden zijn”, legt de dermatoloog uit. Dit type zweet komt vooral voort uit de klieren die je terugvindt in je oksels, tepels, handpalmen, voetzolen en de binnenkant van je oren. Deze klieren bevatten daarnaast ook vetzuren. Wanneer die in contact komen met bacteriën en andere zaken op de huid krijg je zweet met een vies luchtje aan.

“De meeste gifstoffen waar mensen zich zorgen over maken, zijn restjes plastic of luchtvervuiling”, meent Tsippora. “Deze lossen niet gemakkelijk op in water en worden dus ook niet rap door het lichaam opgelost aangezien zweet voor 99% uit water bestaat.” Zweet gaat je dus niet detoxen, de meeste gifstoffen waar we ons zorgen over maken, kunnen niet eens in zweet opgenomen worden.