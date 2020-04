Kan je acne krijgen door een mondmasker? Dermatoloog Thomas Maselis legt uit

Ze zijn vanaf 4 mei verplicht voor wie het openbaar vervoer gebruikt in België. Als de scholen op 15 mei opengaan, zal het ook daar verplicht worden voor wie ouder is dan 12 jaar. Ook in bedrijven waar 1,5 meter afstand tussen mensen onmogelijk is, worden ze verplicht. Maar kan zo'n mondmasker voor uitslag of zelfs acne zorgen? Dermatoloog Thomas Maselis legt uit.

Mondmaskers gaan een belangrijke rol spelen in onze exitstrategie uit de coronalockdown. Ze zijn vanaf 4 mei verplicht voor wie het openbaar vervoer gebruikt in België. Als de scholen op 15 mei opengaan, zal het ook daar verplicht worden voor wie ouder is dan 12 jaar. Ook in bedrijven waar 1,5 meter afstand tussen mensen onmogelijk is, worden ze verplicht. Maar kan zo'n mondmasker voor uitslag of zelfs acne zorgen? Dermatoloog Thomas Maselis legt uit.

Heel wat mensen beschermen zichzelf en anderen al wanneer ze buitenkomen door een mondmasker te dragen. Maar dat is niet altijd een pretje. Het is warm, knelt, jeukt en zorgt soms zelfs voor uitslag. “Het dragen van een mondmasker kan zelf geen acne veroorzaken, maar het kan het wel verergeren”, legt dermatoloog Thomas Maselis uit.

Wat is acne juist?

“Acne is een verstopping van de talgklieren. Je gezicht is de meest behaarde zone van je lichaam. Daar zitten de meeste haarzakjes en aan ieder haarzakje hangen zo'n vier à vijf talgklieren. Bij mensen met acne gaan de uitgangen van die talgklieren verstoppen met keratineschilfers”, vertelt Maselis. Wat gebeurt er dan? “De uitgang verstopt, dat kliertje zwelt op en je krijgt een mee-eter. Die mee-eter is een voedingsbodem voor bepaalde bacteriën die daarin gaan groeien en dan krijg je een puist. Wanneer je daar fel aan gaat manipuleren, dan gaat die harder ontsteken. Mensen die dus veel aan acne prutsen, maken het eigenlijk alleen maar erger. Dat kan bij een mondmasker in principe ook gebeuren wanneer het heel hard spant. Je creëert een beetje hetzelfde effect.”

Ook mensen die kiezen voor een laagje fond de teint kunnen nu te maken krijgen met uitslag. “De huid kan minder goed ademen onder een masker en gaat opzwellen, waardoor de uitgang van de talgklieren nog nauwer gaat worden.” Resultaat? Sneller last van puistjes.

Daarnaast heb je ook nog mensen met eczeem die het moeilijker kunnen krijgen door een mondmasker. “Bij eczemen is het zo dat water en vocht de huid juist gaat uitdrogen - hoe raar dat ook klinkt. We zien bij mensen met een atopisch eczeem (de meest voorkomende vorm van eczeem, een jeukende huiduitslag, red.) dat wanneer zij veel in bad of de douche gaan, dat het eczeem verslechtert. Achter zo'n masker blijft het altijd veel vochtiger. Je kan dat effect een beetje vergelijken met kinderen die vaak een tut in hun mond hebben. Die krijgen ook vaak eczeem en uitslag rond de mond, omdat die huid vaak nat blijft. Wanneer je zelf een masker maakt, is het dus belangrijk dat je kijkt met welke stof je dat doet. Kies voor een stof die niet gaat irriteren en toch nog luchtig blijft.” Een goed voorbeeld is katoen.

Dan maar je gezicht zo veel mogelijk wassen?

Er wordt aangeraden je handen zo veel mogelijk te wassen, volgen we dat advies het best ook op voor onze snoet? “Het is een misverstand dat wij denken dat de verstopping van acne van buitenaf komt. Die komt van binnenin. Wanneer je meer gaat reinigen, maak je alles eigenlijk erger. Wat je moet doen, is een product gebruiken dat die keratineschilfers gaat oplossen. Te veel reinigen en manipuleren gaat net als knijpen alles verslechteren.”

