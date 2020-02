Kan het kwaad om nooit water, maar altijd lightfrisdrank te drinken? Greet Ghysels

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond Je vochtbalans blijft erdoor op peil, het is goed voor je lijn, het stilt je hongergevoel en het geeft je een stralende huid ... de voordelen van water drinken zijn eindeloos. Maar wat als je geen water lust en alleen maar lightfrisdrank drinkt, kan dat kwaad? Onze expert weet raad.

Diëtiste Sabine Volkaerts van Dieetvoeding.be in Mechelen: “In de nieuwe voedingsrichtlijn is de regel: drink anderhalve liter water, en maximaal een halve liter lightdrank. Onder lightdrank verstaan we alle dranken die maximaal 5 calorieën per honder milliliter bevatten – ook thee met zoetstof valt daar dus onder.”

“Door de zoetstoffen in lightfrisdrank raak je gewend aan zoete smaken en ga je die ook opzoeken in andere producten. Ze zijn ook rijk aan zuren, die je tandglazuur aantasten, en vaak ook ­aan cafeïne. Bovendien hebben ze geen ­meerwaarde. Voor een overdosis aspartaam hoef je niet te vrezen: dan moet je al meer dan 3 liter drinken.”

“Dranken zoals thee bevatten dan weer veel theïne en cafeïne. Beperk je hoeveelheden tot een halve liter per dag, zeker ’s avonds. Je nachtrust zal er wel bij varen.”