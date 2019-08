Exclusief voor abonnees Kan het kwaad om alcohol te drinken in de zon? Ellen de Visser

23 augustus 2019

08u48 0 Fit & Gezond Heeft de combinatie van zon en alcohol misschien ook negatieve bijwerkingen?

Op het strand, een zomers terras of gewoon in de eigen zonnige achtertuin: in de loop van de middag lonkt een frisse pint, een cocktail of een glas rosé. Maar is dat wel zo verstandig?



Er bestaat een hardnekkig idee dat je eerder dronken wordt in de zon. Want met warm weer gaat je hart sneller kloppen en dus je bloed sneller stromen, zodat zo veel mogelijk warmte kan worden afgegeven door de haarvaten in de huid. Door die snelle doorstroming zou de alcohol eerder je hersenen bereiken.



Andere theorie: als het warm is, zweet je. Bloed bestaat voor een groot deel uit water en door te zweten wordt dus het totale bloedvolume in je lichaam geringer. De concentratie alcohol in het bloed zou daardoor hoger worden.



Of het klopt, is niet na te gaan, want het is nooit wetenschappelijk onderzocht. Als de zon al effect heeft op dronkenschap, dan is dat effect volgens deskundigen vermoedelijk minimaal. Waarschijnlijker: als het warm is, heb je meer dorst en drink je meer alcohol. En ja, dan word je eerder dronken.

