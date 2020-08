Kan 5G problemen veroorzaken voor je gezondheid? Jiska Agten

23 augustus 2020

15u51

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond De komst 5G zorgde ook meteen voor ongerustheid, want hoe schadelijk is het nieuwe netwerk voor onze gezondheid? Een expert legt uit.

Prof. dr. Maurits De Ridder: “Het verschil tussen de huidige 4G en de 5G die binnenkort in België uitgerold zal worden, is klein. Er worden andere frequenties gebruikt, maar het zijn wel frequenties die we al kennen. Als het 5G-netwerk in gebruik is, is de blootstelling hoger. Maar als het netwerk niet in gebruik is, is er minder blootstelling dan bij 4G. Sowieso is de blootstelling zelfs op de piekmomenten nog altijd lager dan de hoeveelheid straling die een negatief effect heeft op onze gezondheid. Er worden dus geen gezondheidsproblemen verwacht door het nieuwe 5G-netwerk.”

“Toch zijn er actiegroepen die met wetenschappelijke studies schermen over de negatieve gezondheidseffecten. Vaak baseren zij zich op één studie of ze halen resultaten uit de context. Het besluit dat er geen gezondheidsproblemen ontstaan door het nieuwe 5G-netwerk in België is gebaseerd op verschillende studies die de voorbije jaren uitgevoerd werden bij mensen, proefdieren en op ­cellen. De resultaten van al die studies worden op regelmatige basis geëvalueerd en samengevat door grote wetenschappelijke instituten zoals de Amerikaanse Food and Drug Administration en de Internationale Commissie voor bescherming tegen niet-ioniserende straling (ICNIRP). Beide publiceerden besluiten die stellen dat er geen aanwijzingen zijn voor nadelige gezondheidseffecten bij blootstellings­niveaus die lager zijn dan de normen.”