Justin Bieber brengt natuurlijke en genderneutrale deodorant uit. En die ruikt naar ... bloemen Stéphanie Verzelen

12 juni 2020

15u19 0 Fit & Gezond Justin Bieber zit niet stil. De jonge wereldster (26) bracht net nog zijn nieuwe album ‘Yummy’ uit en lanceert nu een volledig ander product: een natuurlijke deo, die bovendien ook genderneutraal is. “Ik geloof echt in natuurlijke selfcare”, zegt het popicoon.

Bieber creëerde de deodorant samen met het natuurlijke en veganistische verzorgingsmerk Schmidt's Naturals, een Amerikaans merk dat sinds vorig jaar ook in België verkrijgbaar is. De deo kreeg de naam ‘Here + Now’ en is honderd procent natuurlijk én genderneutraal.

Boodschap van mindfulness

De popster selecteerde de essentiële oliën voor de deodorant en dacht ook mee na over de verpakking. Het parfum is een frisse, maar warme, kruidige citrus- en bloemengeur, wel voldoende neutraal zodat het elk gender aanspreekt. En de ingrediënten – waaronder actieve houtskool – zijn natuurlijk, veganistisch en diervriendelijk. Dat maakt de deo geschikt voor de gevoelige huid. Biebers volgers zijn vooral laaiend enthousiast dat de ster zijn bekendheid gebruikt om een beautymerk te promoten dat ecologische waarden uitdraagt.

(Lees verder onder de foto.)

Met de ‘Here + Now’ deo geeft Bieber ook een boodschap mee. ‘Stress less. Be kind. Hug more’, staat op de verpakking te lezen en het idee achter de deo is er ook eentje van mindfulness en voor jezelf zorg dragen. “Here + Now draait helemaal om leven in het nu en daar het meeste van maken”, zegt Bieber. “Die boodschap probeer ik ook via mijn muziek en levensstijl te delen. Schmidt's promoot natuurlijke selfcare en daar geloof ik echt in. Draag zorg voor jezelf en leef altijd in het ‘hier + nu’”.

Te koop voor 10,99 euro bij DI, in de winkel en online.



