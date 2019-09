Josje at elke dag een stukje van haar placenta, maar is dat wel gezond? Nele Annemans

24 september 2019

18u10 0 Fit & Gezond In de Verenigde staten is het al lang een trend, maar ook meer en meer mama’s van hier eten nu de placenta op na de geboorte van hun baby, net zoals ex-K3'tje Josje Huisman. Maar hoe gezond is dat?

“Ik heb mijn placenta laten drogen, en ’m in poedervorm laten capsuleren. Ik snap dat dat voor veel mensen een verwegshow is, maar ik vond het toch de moeite”, vertelt Josje deze week aan Dag Allemaal. Het ex-K3'tje nam elke dag een ­capsule in. “In de kraamperiode wel, ja. Ik voelde mij er goed bij. Voor veel vrouwen is het een hulp tijdens hun herstel na de bevalling en ik dacht: dat wil ik ook proberen. Baat ’t niet, dan schaadt ’t niet.” Maar is dat ook écht gezond?

De placenta is een orgaan dat wordt gevormd tijdens de zwangerschap en een scheiding vormt tussen de bloedsomloop van de mama in spe en de baby. Daarnaast zorgt de placenta ervoor dat je baby voeding, zuurstof, hormonen en antistoffen krijgt.

Velen schrijven tal van voordelen toe aan het eten van de placenta, maar uit een grote overzichtsstudie, die gepubliceerd werd in het tijdschrift American Journal of Obstetrics and Gynecology, blijkt dat er helemaal geen wetenschappelijk bewijs is dat er voordelen zijn verbonden aan het verorberen de moederkoek en evenmin aan ze inslikken in de vorm van capsules zoals Josje deed. Vaak wordt zo’n capsule genomen om een postnatale depressie te voorkomen, maar ook daar is nog nooit bewijs voor geleverd.

Dat bevestigde ook sociaal psychologe Beatrijs Ritsema eerder al aan Trouw. “Er zit geen enkele meerwaarde aan het eten van de placenta. Niet qua gezondheid, niet qua psychisch welbevinden, zelfs niet qua ritueel, want in deze cultuur (in de meeste culturen) wordt er geen ritueel in acht genomen om placenta’s op te eten. Katten en andere zoogdieren die nestjes krijgen eten placenta’s bij wijze van opruimwerkzaamheden, maar voor mensen bestaat die noodzaak niet.”

Meer zelfs, het eten van de placenta kan zelfs gevaren met zich meebrengen, niet alleen voor de moeder maar ook voor het kind. Zo kan de moederkoek besmet zijn en kan die besmetting via de borstvoeding aan het kind worden overgedragen. Ook verschillende virussen zoals hiv en hepatitis kunnen overleven als de moederkoek verkeerd bereid wordt. Vrouwen zelf kunnen ook last krijgen van hevige hoofdpijn doordat er cadmium, een bepaalde metaalsoort, in de capsules kan zitten.