Jongeren gaan steeds vaker onderuit door technostress. "Het is de ideale cocktail voor burn-out"

19 oktober 2018

14u17

Het aantal langdurig zieken in de privésector is opnieuw gestegen: 41% van de afwezigen is langer dan een jaar out, volgens Securex. Enerzijds ouderen door de vergrijzing, maar ook jonge mensen vallen steeds vaker uit voor een langere periode. “Altijd bereikbaar zijn in combinatie met slaaptekort, is een ideale cocktail voor burn-out.”

Zijn er tien mensen afwezig op het werk, dan geldt voor 4 daarvan dat ze langer dan een jaar thuis zitten. Dat blijkt uit de absenteïsmecijfers van Securex uit de eerste helft van 2018, op basis van een steekproef bij zo’n 25.500 werkgevers en ruim 200.000 werknemers uit de privésector. In 2001 waren dat er nog maar 1 op de 4. Het grootste zwaartepunt zit bij de 50-plussers, waar 60% van de afwezigen langdurig ziek is. Bij werknemers jonger dan 30 is dat ‘maar’ 5%, al is de stijging in vergelijking met 2001 opvallend groot. “Ga je naar een doorsnee werkdag kijken, dan is 1,65% van de werknemers tussen 30 en 59 langdurig ziek. In 2001 was dat nog maar 0,63%, legt HR-expert Heidi Verlinden van Securex uit. “In de categorie onder de 30 gaat het om 0,17%, in vergelijking met 0,07% in 2001. De percentages zijn een stuk kleiner dan bijvoorbeeld bij de groep vijftigplussers, waar 7,3% op een gemiddelde werkdag langdurig afwezig is. Maar verhoudingsgewijs is de stijging frappant. Ook bij het Riziv merkten ze al uit onderzoek dat dertigers steeds vaker langdurig thuiszitten.”

