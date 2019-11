Jonger zonder snijden? Redactrice Melanie (43) probeerde microdermabrasie Melanie Daems

24 november 2019

09u33 0 Fit & Gezond Rimpels, ineens zijn ze daar, en plots staat het leven in het teken van het bestrijden van die kleine lijntjes. Gelukkig hoeft dat niet altijd spierontspanners te betekenen. Anno 2019 zijn er heel wat minder ingrijpende behandelingen die een gelijkaardig resultaat beloven. Of ze ook werken? Dat hebben wij getest. Vandaag: redactrice Melanie onderging een ‘Multi-Technical Care’ van Celestetic, met behulp van microdermabrasie.

Ik moet bekennen dat ik nog nooit eerder in mijn leven een gezichtsbehandeling heb ondergaan. Misschien niet het slimste idee, met mijn huid die ondertussen 43 lentes telt. Dus toen onze beautyjournaliste opperde dat er anti-ageing behandelingen getest konden worden, maakte dat me meteen nieuwsgierig. “Die gaan hun werk hebben met mij”, dacht ik nog. Gelukkig hebben ze bij Celestetic met de ‘Multi-Technical Care’-behandeling een heel arsenaal aan mogelijke wapens. De gepersonaliseerde gezichtsverzorging maakt gebruik van vier stappen om zo je huid tot in de diepste lagen te reinigen en te verjongen.

We beginnen - met enige tegenzin - met een onflatterende foto. Voor de gelegenheid had ik natuurlijk géén make-up aangebracht. Daarna mocht ik me een halfuurtje in een comfortabele ligzetel leggen en begon het echte werk.

Fase 1: Diepgaand reinigen met hydro-microdermabrasie

Met de hydropeel - ik kan het niet beter omschrijven dan een mini-stofzuigertje – werden alle dode huidcellen en mee-eters verwijderd. Een klusje dat bijzonder snel geklaard was. Ofwel was dat omdat de zwarte puntjes op mijn neus zo ver heen waren dat ze in een mum van tijd opgezogen waren.

Fase 2: Peeling 2.0

Ieder huidtype krijgt een andere peeling voorgesteld. In mijn geval werd er gekozen voor een peeling op basis van vitamine C. Hoewel de indringende geur het tegendeel beweert, zou deze formule effectief, maar niet agressief werken en de huid terug egaal maken tot in de diepste huidlagen. Wél brandde de lotion een klein beetje op mijn huid, maar dan weet je tenminste dat het werkt.

Fase 3: Diepgaand vernieuwen

In deze fase gaan ze je huid letterlijk te lijf met een elektrische pen. Die heeft kleine micronaaldjes die miniscule wondjes maken over heel het gezicht. Dit zou de aanmaak van collageen en elastine te stimuleren. In mensentaal betekent dit dat je huid zichzelf vernieuwt en verjongt. Nu raden ze wel aan om dit een zestal keer toe te passen vooraleer je een echt anti-age effect krijgt. En voor de kleinzerigen onder ons: het klinkt pijnlijker dan het is.

Fase 4: De resultaten optimaliseren en versterken

Als laatste wordt mijn gezicht nog even onder een Bio Led lamp gehouden voor een kalmerend en helend effect. En inderdaad, mijn huid voelde hierna veel strakker en zachter aan. Er wordt een nieuwe foto gemaakt, en de huidspecialiste toont dan ook trots hoe mijn lachrimpels ietsje minder zichtbaar zijn.

Of het werkt? Daarvoor heb ik ongetwijfeld nog een behandeling nodig. Maar ik moet wel bekennen dat ik die week, ondanks mijn vermoeide wallen als kersverse mama op leeftijd, toch complimenten gekregen heb dat ik er goed uitzie. Zou het aan de behandeling gelegen hebben?

Celestetic Multi-Technical Care, vanaf € 89 in het instituut. Meer info op www.celestetic.be