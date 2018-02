Jonger zonder snijden: 6 vragen over de nieuwe cosmetische behandelingen Eva Van Driessche

01 februari 2018

Wat zou haar geheim zijn? Vroeger dachten we aan goede genen, gezonde voeding of een wonderlijke dagcrème. Nu zijn niet-chirurgische huidverjongende behandelingen steeds efficiënter. Ze geven een verjongend effect zonder dat je het écht ziet. En dat helpt ook de Vlaamse vrouw over de streep. Toch roepen die zogenaamde kleine cosmetische ingrepen nog heel wat vragentekens op. We zetten de 6 meest gestelde vragen op een rijtje.

Elke avond je make-up verwijderen, altijd een SPF in je dagcrème, flink wat groene thee bij het ontbijt en ... een spuitje om de zes maanden. Steeds meer vrouwen en mannen houden hun huid mooi met een kleine cosmetische ingreep op zijn tijd. Want voor mooie resultaten hoef je tegenwoordig niet meer te snijden.

Valt het erg op?

Dr. Bieke Heykants van Da Vinci clinic: "Het zal toch niet opvallen? Kan ik meteen weer aan het werk? Die vragen krijg ik het vaakst in de praktijk. Vrouwen zijn op zoek naar een behandeling die snel werkt, mooie resultaten levert én subtiel blijft." Al is een cosmetische ingreep niet meer zo’n taboe als vroeger, vrouwen zwijgen er vaak nog over. In Nederland is dat al iets anders, zegt dr. Jani van Loghem van Doctors Inc. "Hoewel de specialisatie van cosmetisch arts in Nederland nog maar net bestaat, gaat het hard. Nederlandse vrouwen durven er best voor uit te komen dat ze hier en daar een prikje laten zetten." Darline Declercq van GlamSmile: "De meeste klanten kiezen voor facetten in natuurlijk wit. Het Tom cruise-wit van Hollywood, dat kiezen alleen modellen of missen. Vlamingen houden van onopvallend mooi."

Wat is de ideale leeftijd?

Klopt het dat je met spierontspanners het best heel vroeg kan starten om rimpeltjes te stoppen voor ze zich vormen? "Je hoeft niet als twintiger te starten. Alleen als je een heel uitgesproken expressie hebt, heeft dat zin", zegt dr. Heykants. "Wij raden aan om een eerste consultatie rond je 30ste of 35ste te doen. Met fillers begin je rond 35 à 40 jaar. Zo kan je met heel kleine ingrepen nog mooie resultaten boeken. En bovendien valt het zo amper op. Je houdt dan als het ware een beetje dezelfde look gedurende heel wat jaren." Dr. Jani beaamt dat: "Voorbij een bepaalde leeftijd is er maar een beperkt aantal dingen die ik als cosmetisch arts nog kan doen. Als de boel te veel gaat verslappen, moet je echt op een facelift overgaan om nog resultaat te boeken." Ook hij zal niet aanraden om té vroeg te beginnen. "Dat is nog niet nodig."

Is het pijnlijk?

Hoewel er geen échte operatie gebeurt, kan een ingreep wel pijnlijk zijn. Van spuitjes voel je niet heel erg veel, het zijn kleine prikjes. "Het meest pijnlijk zijn inspuitingen in gevoelige zones zoals lippen", zegt dr. Heykants. "Tegenwoordig zit er ook wat verdoving in de spuitjes, zodat het na één prikje al beter gaat. Soms werken we met plaatselijke verdoving met wat ijs, maar de meeste patiënten kunnen zonder. Bij een behandeling met een ultrasoundtoestel voelt de patiënt warmte in de huid, een branderig, prikkend gevoel. Door vooraf een pijnstiller te nemen en te koelen met ijs is het meestal opgelost." Darline Declercq: "Facetten plaatsen is totaal niet pijnlijk. En na de eerste onwennigheid voel je ze ook niet meer zitten. Je verzorgt ze daarna gewoon als een normaal gebit. Wij werken ook niet-invasief, waardoor je tanden eronder nog heel blijven."

Starten als twintiger heeft écht geen zin. Dr. Bieke Heykants van Da Vinci Clinic

Ben ik zeker van een mooi resultaat?

Het kan nog altijd mislopen, we kennen de foto’s van Hollywoodsterren die er griezelig gaan uitzien. "Kijk naar je arts", adviseert dr. Jani van Loghem. "Die is het uithangbord van de praktijk. En zoek vooraf voldoende op over zijn of haar ervaring. Vraag naar voor-en-nafoto’s van andere patiënten." Dr. Heykants vult aan: "Ga altijd naar een artsenpraktijk zodra je inspuitingen overweegt. En bespreek vooraf goed wat de behandeling zal zijn. Laat in een boekje opschrijven welk product gebruikt werd en hoeveel. Vraag altijd naar de nazorg. soms zijn de resultaten nog niet wat je wil, dan kan je arts je verder helpen." Boek eerst een consultatie waarbij je alles grondig doorspreekt en denk thuis nog even rustig na voor je de behandelingen daadwerkelijk laat uitvoeren.

Hoe vaak moet ik de behandeling herhalen?

Met één keer spuiten ben je er niet. Spierontspanners spuit je om de 3 tot 6 maanden, fillers gaan tot anderhalf jaar mee. Facetten blijven gemiddeld 7 tot 10 jaar mooi, afhankelijk van je mondhygiëne.

Hoeveel kost het?

Een spuitje botuline toxine (vaak bekend onder de merknaam Botox) heb je vanaf € 125 euro voor één zone, combinatiebehandelingen leveren de mooiste resultaten. Voor een filler betaal je ongeveer 400 euro voor één spuitje. Een behandeling met ultrasoon toestel is al snel heel duur, rond de 1.000 euro, maar die resultaten blijven langer. Voor één porseleinen facet voor je tanden betaal je ongeveer € 525, reken op 8 à 10 facetten voor een hele rij tanden.