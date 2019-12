Jongens van moeders met obesitas groter risico op ontwikkelingsachterstand Nele Annemans

26 december 2019

09u06

Bron: Eurekalert 0 Fit & Gezond Dat obesitas nefast is voor je gezondheid hoeven we je niet meer te vertellen, maar je gewicht kan als mama in spe ook een belangrijke invloed hebben op de gezondheid van je baby. Zo blijkt uit een nieuwe studie dat jongens van wie de mama met overgewicht kampte tijdens de zwangerschap een groter risico lopen op een motorische achterstand en een lager IQ.

Voor de studie bestudeerden enkele epidemiologen, voedingsdeskundigen en milieu-gezondheidsonderzoekers aan de Columbia University Mailman School of Public Health en de University of Texas in Austin 368 moeders en hun kinderen. Allemaal hadden ze een vergelijkbare economische achtergrond, zowel tijdens de zwangerschap als toen de kinderen tussen de 3 en 7 jaar oud waren.

Op 3-jarige leeftijd maten de onderzoekers de motorische vaardigheden van de kinderen waarna ze de gegevens van de moeders bekeken toen ze zwanger waren. Daaruit bleek dat de zonen van moeders die overgewicht hadden tijdens de zwangerschap een motorische achterstand opliepen tegenover degenen van wie de moeder een gezond gewicht had. Op 7-jarige leeftijd werd naar het IQ gekeken, en ook daar scoorden de jongens van zwaarlijvige moeders slechter. Bij meisjes werd daarentegen geen verband gevonden.

“Deze bevindingen zijn zeker niet bedoeld om zwangere vrouwen met de vinger te wijzen. Wel zien we steeds vaker een verband tussen het gewicht van de moeder en de gezondheid van hun baby’s”, aldus Elizabeth Widen, docent voedingswetenschappen aan de University of Texas.

Gezonde vetzuren

Toch is het niet helemaal duidelijk waarom obesitas tijdens de zwangerschap het kind op latere leeftijd treft. Eerder onderzoek toonde al aan dat het voedingspatroon van de moeder een invloed kan hebben op de cognitieve ontwikkeling van hun baby. Zo werden hogere IQ-scores vastgesteld bij baby’s van wie de moeder meer at van bepaalde gezonde vetzuren. De onderzoekers denken dat de ontwikkeling van de foetus beïnvloed wordt door de kwalen die gepaard gaan met obesitas zoals ontstekingen, stress, hormonale verstoringen en een te hoog insuline- en glucosegehalte.

De onderzoekers sloten daarbij andere factoren uit die van invloed konden zijn zoals ras, etniciteit, burgerlijke staat, opvoeding en het IQ van de moeder, of de kinderen te vroeg geboren werden en of ze blootgesteld werden aan giftige stoffen zoals luchtvervuiling. Daaruit bleek dat de resultaten hetzelfde bleven. Er werd daarentegen niet gekeken naar wat de mama’s in spe aten en of ze borstvoeding gaven.

Dit is niet de eerste studie waaruit blijkt dat jongens gevoeliger lijken te zijn in de baarmoeder dan meisjes. Eerder onderzoek toonde immers al aan dat jongens van wie de moeder blootgesteld werd aan lood, slechter presteerden op verschillende vlakken in tegenstelling tot meisjes bij wie geen negatieve gevolgen werden vastgesteld.

Het onderzoeksteam adviseert zwangere vrouwen met overgewicht dan ook om een gevarieerd dieet te volgen dat rijk is aan groenten en fruit, actief te blijven en voldoende gezonde vetzuren op te nemen en dat in samenspraak met hun arts.