Jonge vrouwen mijden uitstrijkje uit schaamte voor hun vagina, dit is waarom je het wel zou moeten doen

23 januari 2018

Bron: BBC Health, CM, Metro UK 1 Fit & Gezond Er zijn natuurlijk leukere plekken om onderuit te zakken dan in de stoel bij de gynaecoloog, maar toch is het van levensbelang om ook als jonge vrouw regelmatig een uitstrijkje te laten nemen. Eén op de drie Britse vrouwen tussen 25 en 29 jaar oud mijdt de gevreesde check-up omdat ze het gênant vinden, terwijl baarmoederhalskanker net het vaakst voorkomt bij jongedames onder de 35 jaar.

Baarmoederhalskanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen onder de 35, volgens gegevens van de Britse Jo's Cervical Cancer Trust. Uit een enquête van diezelfde organisatie bij 2.017 jonge Britse vrouwen blijkt dat één derde van de dames tussen 25 en 29 jaar oud een uitstrijkje bij de dokter of gynaecoloog uitstelt of zelfs niet doet, omdat ze onzeker zijn over "hoe het ruikt en eruit ziet daar vanonder." Bij vrouwen tussen de 25 en 64 jaar oud is dat nog steeds één op de vier. Dat terwijl een regelmatige check-up in 75% van de gevallen van baarmoederhalskanker kan voorkomen.

HPV-infectie

Onwetenfheid is een belangrijke oorzaak van die nonchalance, want bijna twee derde van de ondervraagden heeft geen idee van het risico dat hiermee gepaard gaat. Belgische cijfers uit 2015 bevestigen die onwetendheid, want twee op de vijf Belgische vrouwen kent het HPV-virus niet, één van de voornaamste oorzaken van baarmoederhalskanker. Nochtans loopt 80% van de Belgische vrouwen ooit een HPV-infectie op.

Hoe vaak moet je je laten checken?

Tussen je 25 en 65 jaar is het voldoende om één keer om de drie jaar een uitstrijkje te laten nemen. Worden er dan afwijkingen gevonden - zoals besmetting met HPV-virus - dan wordt een jaarlijkse check-up aangeraden om te controleren of de infectie een jaar later verdwenen is. Wie besmet is met HPV, krijgt niet automatisch (baarmoederhals)kanker. Het lichaam elimineert een infectie met HPV meestal zelf binnen 1 à 2 jaar, zonder dat een behandeling nodig is. Enkel een chronische infectie met bepaalde types HPV, kan op lange termijn bepaalde types kanker en ook baarmoederhalskanker veroorzaken.

Waarom je niet bang hoeft te zijn voor een uitstrijkje

Kan je jezelf niet meteen herinneren wanneer je nog eens een uitstrijkje liet nemen, dan is het hoog tijd om daar verandering in te brengen. Een check-up van je vagina en baarmoederhals bij de dokter of gynaecoloog is niets om je over te schamen. Toch nog nood aan wat peptalk? Met deze tips en informatie voel je je beter op je gemak.

- Het is heus niet de eerste keer dat een dokter of gynaecoloog een vagina van dichtbij analyseert. Het enige wat zij voor ogen hebben, is jou helpen om ziektes op te sporen die in het ergste geval dodelijk kunnen zijn. Voel je je minder op je gemak bij een mannelijke dokter of gynaecoloog? Kies dan voor een vrouw, als jij je daar beter bij voelt.

- Wakker liggen over de vorm, kleur of behaardheid van je vagina is helemaal niet nodig, dat doet die dokter of gynaecoloog ten slotte ook niet. Hij of zij heeft al honderden geslachtsdelen gezien in een honderd procent professionele context, bij uitstrijkjes, bevallingen enzovoort. Wel belangrijk om het voor iedereen aangenaam te houden: net zoals je je tanden poetst voor je naar de tandarts gaat, zal een wasbeurt op voorhand ook geapprecieerd worden.

- Laat geen uitstrijkje nemen als je menstrueert. Door het bloed kunnen de cellen niet goed beoordeeld worden.

- Heb je een afspraak gemaakt voor jouw check-up, draag dan best een jurk of rokje. Zo kan je je ondergoed uitdoen en je rok opstropen, zodat je je iets minder naakt voelt.

- Een uitstrijkje is zo gebeurd. De arts zal je baarmoederhals bekijken en wat celmateriaal weghalen om te onderzoeken. Probeer je te ontspannen en even aan iets anders te denken. Sommige dames voelen een lichtjes vervelend gevoel, anderen merken er helemaal niks van. Voel je je echt oncomfortabel? Laat het dan weten aan de dokter, want ook dat kan op een afwijking wijzen.

- Je kan het resultaat van het uitstrijkje binnen de twee weken verwachten.

Meer weten over HPV en baarmoederhalskanker? Dat kon je hier al lezen.

Meer over HPV

gezondheid

ziekten

kanker

samenleving

familie