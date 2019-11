Jong zonder prikken: 6 x gezichtsyoga voor een strakkere huid Sophie Vereycken

11 november 2019

10u47 0 Fit & Gezond Rimpels, ineens zijn ze daar, en plots staat het leven in het teken van het bestrijden van die kleine lijntjes. Gelukkig hoeft dat niet altijd spierontspanners te betekenen. Anno 2019 zijn er heel wat minder ingrijpende behandelingen die een gelijkaardig resultaat beloven. Al kan het nog makkelijker: met behulp van ... gezichtsyoga!

Face yoga is eigenlijk zoveel als gezichtsoefeningen voor stevigere spieren in het gelaat. “Door de oefeningen normaliseer je de spierfunctie en werk je aan spieropbouw, waardoor je minder onvrijwillige samentrekkingen - ook wel rimpels - zal krijgen,” legt dokter Ilan Karavani uit. Maar welke oefeningen zijn dat nu eigenlijk?

1. Het smeltende gezicht

Begin met een neutrale gezichtsuitdrukking, en beeld je vervolgens in dat je gezicht smelt. In het begin kan het helpen om je handen aan weerszijden van je gelaat te plaatsen en deze zachtjes mee naar beneden te laten glijden.

2. Flink blazen

Blaas afwisselend lucht in de linker- en de rechterwang.

3. Het vismondje

De duckface mag dan wel not done zijn, het vismondje is wel helemaal geoorloofd. Al wil je hier misschien ook niet meteen een selfie van.

4. Het verbaasde hertje

Begin met een neutrale uitdrukking, trek je wenkbrauwen op en doe je mond wijdopen. Een beetje als een verbaasd hertje. Kan je alvast oefenen voor als je met kerst weer moet doen alsof je dat zoveelste paar sokken helemaal het einde vindt.

5. De onbeleefde eter

Denk: kauwen met je mond open.

6. “Niet kietelen”

Ga van een neutrale gezichtsuitdrukking naar een smoel waarbij je alles samentrekt. Een beetje alsof je tegen je zin een kietelmarteling moet ondergaan.