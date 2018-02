Joggen in de vrieskou, (g)een goed idee? ND

09 februari 2018

17u58

Bron: De Standaard 37 Fit & Gezond De dapperste sportievelingen onder ons trotseren dezer dagen de vrieskou om toch hun trainingen voor pakweg de Ten Miles niet te moeten afblazen. Maar kan dat eigenlijk geen kwaad, joggen als het zo koud is? Experten geven tips voor winterse joggers.

Wie gaat lopen in de koud, zal vooral de handen en het gezicht snel voelen afkoelen, weet onderzoeker George Havenith van de Britse Loughborough Design School, die gespecialiseerd is in het menselijk uithoudingsvermogen. Je bloedvaten zullen zich vernauwen op die plekken, om te vermijden dat de rest van je lichaam verder afkoelt. Daardoor zal ook je bloeddruk stijgen.

Voor jonge mensen hoeft een verhoogde bloeddruk geen probleem te zijn, want hun hartslag zal zich makkelijk aanpassen, waardoor bloed zich anders verdeelt over het lichaam. Wel zorg je er best voor dat je naast je lichaam ook je handen en gezicht zo goed mogelijk beschermt tijdens het lopen. Draag handschoenen en bij voorkeur een bivakmuts, die je eventueel kan uittrekken eenmaal je wat opgewarmd bent tijdens het lopen.

Minder zuurstof naar het hart

Ben je al wat ouder, dan is het risicovoller om die bloeddruk de hoogte in te zien gaan door de koude. Niet alleen zijn bloedvaten van oudere mensen minder flexibel, ook het inademen van koude lucht kan voor problemen zorgen, vult expert bloedcirculatie Matthew Muller aan. Dat kan voor astma-aanvallen zorgen en ook het hart extra belasten. Uit zijn experiment met inspanningen bij koude blijkt dat zowel bij jongeren als ouderen minder zuurstof naar het hart gaat via de slagaders. Jonge mensen ervaren hierdoor geen zuurstoftekort naar het hart, omdat hun lichaam dit kan compenseren. Bij oudere mensen kan het wel gevaarlijk zijn. Zelfs bij lichtere inspanningen kunnen zij al minder zuurstof naar het hart krijgen, zoals bij het dragen van iets zwaars of sneeuwruimen.

Binnen of buiten sporten?

Voor ouderen raadt Muller dan ook aan om de sportschool te verkiezen boven de buitenlucht als het vriest. Joggen is en blijft gezond en levert gezondheidsvoordelen op, maar voor de zekerheid doe je het bij vriestemperaturen toch beter binnen. Ook aan jongeren geeft hij hetzelfde advies, ook al zijn zij wel flexibeler. Wil je toch per se buiten gaan sporten, dan zijn een goede sjaal en (bivak)muts een must om je hart te beschermen.