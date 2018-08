Jezelf in het zweet werken? Binnenkort ga je naar de fitness om uit te rusten

28 augustus 2018

15u03

Genoeg met bloed, zweet en tranen in de fitness. De nieuwste trend in work-outland draait volledig rond herstel.

Ben jij lid van een hippe fitness? Wees dan maar niet te blij met jezelf, want de nieuwste fitnesstrend loert alweer om de hoek. Deze keer draait het niet alleen rond jezelf zo hard mogelijk afbeulen, maar vooral rond spierherstel. Dit soort nieuwe fitnesscentra houdt immers het midden tussen een normale gym en en luxueuze spa.

Uiteraard is het uitgerekend in New York waar de eerste van deze centra de kop opsteken. In het toepasselijk genaamde ‘Recover’ komen alleen de coolste en meest atletische Manhattanites langs voor een semi-dagelijkse portie verantwoorde ontspanning. Acteurs Robert Pattinson en Uma Thurman zouden naar verluidt behoren tot de eerste schare celebrities die een reeks bizar klinkende herstellende therapieën uittestte.

Op de planning in deze sportschool? Het ruimteschipachtige CVAC (Cyclische Variaties in Adaptieve Conditionering), pods die claimen metabole afvalstoffen af te drijven, infraroodsauna’s en de NuCalm-behandeling, die naar verluidt een 20 minuten durende, diep ontspannende slaaptoestand opwekt die je volledig verfrist achterlaat.

De studio wordt gerund door Aaron Drogoszewski en Rick Richey, twee personal trainers die in 2017 tot de conclusie kwamen dat moegetergde sporters helemaal geen plek hadden waar ze terecht konden om te herstellen na het sporten. Hun eerste studio opende dit jaar de deuren, en biedt oplossingen voor wat zij ‘prestatiestressoren’ noemen, zoals spiervermoeidheid en mentale stress.

In België zijn voorlopig nog geen centra geopend die specifiek voor dit doeleinde werden opgericht. Toch kan je zelf na het sporten je spieren op een makkelijke manier van wat ontspanning voorzien.

Een Foam Roller is daarbij je ideale partner in crime, omdat deze in geen tijd spanning in stramme spieren kan wegwerken. Ook een sessie boeken in een infraroodsauna kan voor pijnlijke spieren soelaas bieden.