Jennifer Lopez at 10 dagen geen suiker of koolhydraten, maar hoe gezond is dat eigenlijk? Nele Annemans

14 februari 2019

17u12 0 Fit & Gezond Voor haar rol in de film ‘Hustlers’, waarin ze een stripper speelt, waagde Jennifer Lopez zich aan de 10 day challenge waarbij ze 10 dagen lang alle suikers en nagenoeg alle koolhydraten van haar menu schrapte. Maar is dat wel zo gezond? Wij vroegen het aan diëtiste Sanne Mouha.

“Bij een koolhydraatarm en suikervrij dieet eet je niets van suiker, dus geen snoep, chocolade of koeken, maar ook geen andere koolhydraten zoals brood, aardappelen, rijst, pasta, peulvruchten of zelfs fruit”, vertelt de diëtiste. En dat heeft volgens haar een grote invloed op je lichaam. “Door koolhydraten weg te laten, gaat je lichaam heel wat energie missen omdat er een heleboel calorieën wegvallen. Bovendien schrap je enorm veel opties zoals ‘s morgens een snel ontbijtje met havermout en een stuk fruit. Die dingen passen niet in koolhydraatarm dieet. Jennifer Lopez bant dus niet alleen de ongezonde ‘lege’ suikers, maar ook een heleboel gezonde voedingsmiddelen uit haar dieet.”

Al kan het volgens Mouha geen kwaad om het dieet voor een korte tijd te volgen. “10 dagen volledig koolhydraatarm eten, wat Jennifer Lopez deed, kan eigenlijk niet zoveel kwaad. Op voorwaarde dat je voldoende andere voedingsstoffen uit groenten, vis, ei, vlees, zuivel, soja, noten en granen voorziet. Misschien is het zelfs een leuke uitdaging om te kijken: kan ik dat wel? Want ik moet bekennen: ik testte het dieet ook al eens uit. Dat was behoorlijk pittig, maar ik merkte wel bij mezelf dat ik zoete gerechten achteraf meer apprecieerde. Al is dat niet bij iedereen zo. Soms kan een streng dieet net het omgekeerde effect hebben, waardoor je net veel meer zin hebt in zoet.”

Toch is het volgens de diëtiste geen goed idee om het dieet langer vol te houden. “Als je kijkt naar je gezondheid heeft het dieet geen enkel nut. Je lichaam gebruikt namelijk in eerste instantie koolhydraten voor energie. Als we koolhydraten eten wordt dat helemaal afgebroken tot glucose en die glucose heeft ons lichaam nodig. Krijgen we die niet binnen via suiker, dan gaat ons lichaam deels eiwitten (oftewel spieren) en deels vetten afbreken. Op lange termijn is een koolhydraatarm dieet dus zeker niet aan te raden. Je lichaam heeft die koolhydraten nodig voor energie. Voor een korte periode kan het geen kwaad, maar je moet er wel op toezien dat je je lichaam niet uithongert en dat je nog altijd voldoende calorieën en voedingsstoffen binnenkrijgt. Fruit of volkorenproducten schrappen uit je menu is gewoon te gek voor woorden. Hou bij je drie maaltijden altijd ongeveer een kwart vrij voor koolhydraten, liefst in de volkoren vorm, en eet twee stuks fruit per dag.”

De ‘slechte’ suikers weglaten is volgens Mouha dan weer wel een goed idee, maar ze vindt het ook geen must. “Uiteraard eet je het liefst zo weinig mogelijk bewerkte suikers als je kijkt naar je gezondheid. Maar helaas zitten die ook in de lekkerste dingen. Je alle pralines of chocolaatjes ontzeggen is dus best moeilijk op lange termijn. Ik ben dan ook meer een voorstander van matigen. Je eet beter niet meer dan 25 gram per dag, en dat is niet veel. Probeer je suikerinname dus te verminderen en gebruik daarbij vooral je gezond verstand.”

Strakke buikspieren

Jennifer Lopez pronkte ook met haar buikspieren na de challenge, maar dat is volgens Mouha nonsens. “Het is onmogelijk om spieren te kweken door alleen maar koolhydraten uit je menu te schrappen. Die krijg je alleen als je ook daadwerkelijk sport en let op wat je eet. Je wordt er ook niet op een wonderbaarlijke manier gezonder van, dus voor je lichaam heeft het dus zeker geen toegevoegde waarde.”

Veel mensen volgen ook een koolhydraatarm dieet om sneller af te vallen, maar die bewering klopt ook niet volgens de diëtiste. “De reden waarom je met zo’n dieet gewicht verliest, is omdat je ook calorieën gaat schrappen. Als je normaal gezien ‘s middags boterhammen met choco, salami en kipcurry eet, in namiddag enkele koekjes en ‘s avonds een grote portie pasta en voor de tv nog een zakje chips, dan ga je vermageren omdat je die ongezonde dingen weglaat. Je gaat dus niet per se door het niet eten van koolhydraten sneller gewicht verliezen, het is vooral het verschil in calorieën waardoor je afvalt. Bovendien verliezen de meeste mensen die plots beginnen te diëten veel vocht, maar geen vet, wat een bedrieglijk resultaat kan opleveren.”

Conclusie? “Is het een aanrader? Neen. Kan het kwaad om het te doen? Voor een korte periode niet, maar op lange termijn moet je gewoon verstand gebruiken en gezond eten.”