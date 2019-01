Je vuist vertelt je hoeveel je mag eten Ellen den Hollander

16 januari 2019

10u02

Voedingswetenschappers in Groot-Brittannië adviseren mensen om hun voeding voortaan met hun handen te meten. Dat zou beter zijn dan wegen. Dit moet voorkomen dat mensen te veel eten.

De nieuwe gids van de Britse Voedingsstichting is gemaakt nadat de organisatie wereldwijd onderzoek deed naar portiegrootte en verpakkingen van voedingsmiddelen in de supermarkt. Als je porties beter onder controle houdt, kan dat ertoe leiden dat je gezonder eet, geld bespaart en minder voedsel verspilt, meldt de BBC.

De goede portie bepalen is een interessante kwestie, vinden de wetenschappers die hun bevindingen publiceerden in de Wiley Online Library. De portiegrootte van maaltijden en dranken zijn de afgelopen jaren toegenomen, terwijl ook overgewicht in dezelfde periode is toegenomen.

Energiebehoefte

De porties zorgen vaak voor verwarring. Wat is een portie melk? Een kopje vol? Heb je in een maaltijd een sneetje brood nodig? Of horen bij zo’n maaltijd wel vier boterhammen als je een dikke sandwich maakt? Duidelijk is dat Britse volwassenen dagelijks tussen de 200 en 300 kilocalorieën meer eten dan ze nodig hebben.

Om uit te vogelen wat de beste manier is om de maten van porties te bepalen, werden groepen consumenten ondervraagd. Duidelijk werd dat zij behoefte hebben aan een simpele methode die ze thuis ook goed kunnen gebruiken. Zij gaven ook aan dat duidelijk moest worden dat iedereen andere behoeften en wensen heeft.



In de video die BBC publiceerde blijkt dat veel mensen te veel eten klaarmaken en dat vervolgens weggooien. Twee handjes pasta per persoon is voldoende. Spaghetti: maak een rondje van je duim en wijsvinger ter grootte van een euro en de pasta die erin past is genoeg.

Een handje rijst is genoeg voor één persoon. En groente voor één maaltijd past ook in je vuist, net als fruit. Voor kaas geldt: snijd twee stukken ter grootte van je duimen. En bij het ontbijt hoef je niet meer dan drie handen granen in je kom te doen.

Aardappelen meet je met je vuist. Kies net zo veel aardappelen als je vuist groot is. En een stuk vlees moet niet groter zijn dan de helft van je uitgestrekte hand.

Wie kleine handen heeft, is vaak ook kleiner, zo is de gedachte, en heeft dus ook minder eten nodig. Toch is het nog steeds goed om steeds zelf te kijken of het genoeg is, zegt voedingswetenschapper Bridget Benelam tegen de BBC. “Dit zijn de richtlijnen voor gezonde volwassenen. Maar het kan zijn dat jij een andere balans moet vinden. Als je een atleet bent, heb je bijvoorbeeld meer koolhydraten nodig.’’