Je urine vertelt of je juist eet redactie

25 juni 2020

12u03

Bron: IPS 3 Fit & Gezond Een snelle urinetest kan laten zien hoe gezond iemand eet en produceert een unieke, individuele ‘urineblauwdruk’. Een internationaal onderzoeksteam ontwikkelde de test.

De onderzoekers hebben een grootschalige test afgerond naar een methode waarbij metabolieten in de urine worden vastgesteld, en die binnen vijf minuten een uitslag geeft. Voor deze analyse werden 46 verschillende metabolieten in de urine van 1.848 Amerikanen opgespoord. Metabolieten worden gezien als een objectieve indicator van de kwaliteit van een dieet. Ze ontstaan na de vertering van voedsel.

Inaccuraat

“Het dieet is belangrijk voor de menselijke gezondheid, maar de kwaliteit van iemands dieet is moeilijk accuraat vast te stellen”, zegt onderzoeker Joram Posma van Imperial College in Londen. “Meestal gebeurt dat door mensen te vragen wat ze hebben gegeten, en hoeveel. Als je mensen via apps of dagboeken vraagt bij te houden wat ze eten, leidt dat vaak tot inaccurate rapportages. Deze technologie kan helpen diepgaande informatie te verzamelen over wat iemand echt eet, en of dit het juiste dieet is voor iemands individuele fysieke gestel.”

Het onderzoek liet een verband zien tussen 46 metabolieten in de urine en de soorten voedsel of voedingsstoffen in het dieet. Zo konden bepaalde metabolieten geassocieerd worden met alcoholgebruik, terwijl andere gelinkt werden aan de inname van citrusfruit, fructose (fruitsuiker), glucose en vitamine C.

Het team vond ook metabolieten die gelinkt konden worden aan rood vlees, ander vlees zoals kip, en voedingsstoffen zoals calcium. Bepaalde metabolieten hadden een link met gezondheid - zoals formiaat en natrium (een indicator van zoutinname), die gelinkt worden aan obesitas en hoge bloeddruk.

Persoonlijk dieetadvies

In een tweede studie werd een test van vijf minuten ontwikkeld waarmee de metabolietenmix werd gemeten. Deze technologie, die voor mensen hun ‘individuele urine-afdruk’ kan vaststellen, kan gebruikt worden voor een persoonlijk dieetadvies.

“Onze technologie kan cruciale inzichten bieden in de individuele spijsvertering van mensen, en diëtisten helpen met een advies op maat voor individuele patiënten”, zegt Isabel Garcia-Perez, medeauteur van het onderzoek.

Het onderzoek, waaraan wetenschappers van Imperial College in Londen, de Amerikaanse universiteiten Northwestern University, University of Illinois en de Australische Murdoch University meewerkten, is gepubliceerd in Nature Food.