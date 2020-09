Je tanden vijlen is een hit op TikTok. Tandarts waarschuwt: “Volg deze trend niet!”

Op TikTok circuleren momenteel tal van video’s waarin jonge vrouwen hun gebit bijwerken met een nagelvijl. Reden? Ze hopen zo mooiere, rechtere tanden te krijgen. Maar dat vijlen maakt ze volgens Frank Herrebout, tandarts en voorzitter van de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen, absoluut niet fraaier. “De mooiste glimlach creëer je niet door je snijrand op één rechte lijn te krijgen. De voorste, bovenste tanden, die in de video’s gevijld worden, zijn altijd iets langer dan de smallere snijtanden die er vlak naast staan. Je voorste tanden afvijlen, maakt ze dus zeker niet mooier. Daarnaast wijzen lijnrechte snijtanden eerder op een ouder gebit met slijtage, een gebit met verschillende snijranden oogt daarentegen jonger en speelser. Ik vermoed dat die knappe, jonge mensen dan toch liever voor dat laatste kiezen.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Onherroepelijke schade

Bovendien is het ronduit gevaarlijk voor je tanden. Herrebout: “Een nagelvijl is vrij grof en tast de kristalstructuur van het tandglazuur aanzienlijk aan. Daardoor blijft er een ruw oppervlak achter en kunnen deels beschadigde glazuurkristallen makkelijker afbreken. De tandarts gebruikt bij het bewerken van tanden diamantboren met zeer fijne korrelgrootte, waardoor de kristalstructuur minder beschadigd wordt. Door het nadien zorgvuldig te polieren wordt verdere schade vermeden.”

Vijl je de snijranden af, dan zijn die voor altijd weg Frank Herrebout, tandarts en voorzitter van de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen

Uit balans

“Eigenlijk slijten tanden voortdurend, door het kauwen van voedsel bijvoorbeeld”, gaat de tandarts verder. “De tanden in de boven- en onderkaak passen daardoor perfect op elkaar. Het is net zoals een sleutel in een slot. Als je dan zonder kennis van zaken de tanden afvijlt, raakt die balans verstoord en bestaat de kans dat je tanden opnieuw naar een evenwicht moeten zoeken. De tanden zullen elkaar namelijk opnieuw inslijten, tot wanneer ze weer contact kunnen maken bij kauwbewegingen. Daardoor kan je een ongelijk gebit krijgen. Bovendien kan het vijlen van je voorste tanden ervoor zorgen dat je een deel van de snijfunctie verliest omdat de boven- en ondertanden niet meer tegen elkaar komen.”

Donkerder, geler en gevoeliger

Alles wat je wegvijlt, is ook onherroepelijk verloren, volgens Herrebout. “Tandweefsel, in het bijzonder tandglazuur, groeit nooit meer aan. Vijl je dus de snijranden af, dan zijn die voor altijd weg. Bovendien zorgt een dunner tandglazuur er niet alleen voor dat je tanden er donkerder en geler gaan uitzien, maar ook dat tanden gevoeliger kunnen worden voor koude- of warmteprikkels, gaatjes zich makkelijk kunnen ontwikkelen ... In extreme gevallen moet zelfs de tandzenuw verwijderd worden, wat vaak een dure en onaangename behandeling is. Als het tandglazuur te fel beschadigd is, moet zelfs de binnenste tandkern opnieuw beschermd worden met een porseleinen kroon, wat nog kostelijker is.”

Kortom: bezint eer ge begint. Er bestaan genoeg andere mogelijkheden om een mooie en natuurlijke glimlach te bekomen. Herrebout: “Je kan kiezen voor een orthodontische behandeling om de tanden recht te zetten. Bij jonge kinderen en volwassenen kan dat met een blokjesbeugel, bij kleine afwijkingen kan dat bij volwassenen vaak ook met correctiegootjes. Dat zijn dunne plaatjes uit kunststof die je de hele dag kan dragen en waar je perfect mee kan functioneren. Je kan ook kiezen voor facings, oftewel dunne porseleinen schelpjes die vooraan de tand worden gekleefd, om de kleur en vorm van de tand te wijzigen. In sommige gevallen zijn volledig porseleinen kronen nodig. Ga langs bij je tandarts om te weten te komen welke behandeling voor jou het meest aangewezen is en waag je thuis niet aan gevaarlijke trends.”