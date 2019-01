Je slaapmutsje en nog 4 redenen waarom je zo vaak wakker wordt in het midden van de nacht Nele Annemans

18 januari 2019

07u48

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond Schrik jij ook klokslag 3 uur ’s nachts altijd klaarwakker? Hoe dat komt en vooral: wat je eraan kan doen kom je hier te weten.

“Niemand slaapt de hele nacht door”, steekt Jose Colon, oprichter van Paradise Sleep, een informatieve website over slaap, slaapmedicatie en slaapstoornissen, en auteur van ‘The Sleep Diet’ van wal. “Maar het is dan wel van belang dat je meteen opnieuw inslaapt. Lukt dat je niet? Dan is je slechte nachtrust waarschijnlijk te wijten aan een van de volgende slaapsaboteurs.”

1. Je vele toiletbezoekjes

Iedereen wordt weleens wakker met een overvolle blaas. Toch is dat een vrij onschuldig fenomeen. Merk je daarentegen dat je elke nacht twee tot vier keer wakker wordt om te plassen, zelfs als je ’s avonds niet veel meer gedronken hebt, dan is er sprake van nycturie, ofwel nachtelijk plassen. En dat kan verschillende oorzaken hebben.

De oplossing:

Het beste wat je kan doen is, uiteraard, minder drinken voor het slapengaan. Toch is het vooral van belang dat je nagaat wat de precieze oorzaak is van je nachtelijke toiletbezoekjes. Zo kunnen niet alleen bepaalde fysieke aandoeningen zoals een overactieve blaas, nierfalen of diabetes aan de basis liggen van nyctorie, maar is ook stress een veelvoorkomende boosdoener. Praat erover met je arts als je slaap eronder lijdt.

2. Een te warme slaapkamer

Een te warme omgeving zorgt er niet alleen voor dat je ’s nachts slechter inslaapt, maar ook dat je vaker wakker wordt. “De temperatuur van je slaapkamer, wat je draagt of niet draagt in bed, de lakens … ze kunnen allemaal invloed hebben op je slaap. Een verhoogde lichaamstemperatuur is immers een belangrijke oorzaak van nachtelijk ontwaken”, vertelt Marc Leavey, specialist aan het Merci Medical Center in Baltimore.

De oplossing:

Hoewel iedereen een andere temperatuur verkiest, is een kamertemperatuur tussen de 15,5 en 18,5 °C ideaal voor een goede nachtrust. Ook een bad nemen voor het slapengaan biedt soms soelaas volgens Leavey. “Een warm bad nemen verhoogt tijdelijk je lichaamstemperatuur, maar veroorzaakt daarna een temperatuurdaling, een signaal dat je hersenen associëren met slapen”, legt hij uit.

3. Nachtelijk scrollen door je sociale media

Scrol jij voor het slapengaan graag nog eens door je Instagram of Facebook? Dan hoef je niet meer verder te zoeken naar de oorzaak van je slechte nachtrust. Onderzoek wijst immers uit dat je ogen ’s avonds blootstellen aan het blauwe licht van je smartphone ervoor zorgt dat je lichaam stopt met het aanmaken van het slaaphormoon melatonine.

De oplossing:

Dim de verlichting in je slaapkamer en probeer het uur voordat je gaat slapen zonder schermen van elektronische apparaten door te brengen. Kan je het niet laten om nog snel even te kijken wat je vrienden nog aan het doen zijn? Dim het licht dan van je smartphone en hou je scherm op minstens 30 centimeter van je gezicht. Dat zou er al voor zorgen dat je nachtrust minder verstoord wordt.

4. Je slaapmutsje

Hoewel een tweede (of derde) glaasje wijn je slaperig maakt, kan het ook je nachtrust grondig verstoren. “Enerzijds heeft alcohol een kalmerend effect. Zo val je, als je genoeg drinkt, makkelijker in slaap”, zegt Leavey. “Maar aan de andere kant zorgt alcohol er ook voor dat je REM-slaap later begint, waardoor je in de tweede helft van je slaap rustelozer en vaker wakker wordt.”

De oplossing:

“Probeer niet té veel alcohol te drinken en in de uren voordat je naar bed gaat helemaal niet meer. Zo heeft je lichaam de tijd om de alcohol te verteren voordat je in bed kruipt”, aldus Leavey.

5. Stress

Of het nu komt door je veeleisende job of je lastige peuter: stress heeft een erg slechte invloed op je slaap. Voortdurend piekeren houdt immers je hersenen actief waardoor je niet alleen moeilijker inslaapt, maar ook vaker wakker wordt ‘s nachts.

De oplossing:

Om je stress onder controle te krijgen, moet je ervoor zorgen dat je voldoende ontspannende momenten plant in je dag. Van stressreducerende activiteiten zoals mindfulness, meditatie en yoga is bijvoorbeeld aangetoond dat ze je helpen om minder te piekeren en je humeur verbeteren waardoor je ook beter slaapt. Namasté!