Je moet ‘eten voor twee’ tijdens een zwangerschap, maar klopt dat wel? TVM

21 september 2018

13u07

Bron: The Independent 0 Fit & Gezond We kennen het gezegde allemaal wel dat een zwangere vrouw dubbel zoveel moet eten, omdat ze ook voedingsstoffen moet opnemen voor haar ongeboren kindje. Klinkt niet eens zo onlogisch. Toch stellen gezondheidsexperts al langer dat je hier voorzichtig mee moet omspringen. Een nieuwe studie die werd gepubliceerd in Diabetologia maakt nu voor eens en voor altijd korte metten met deze mythe.

Voor het onderzoek werd het eetpatroon van 905 zwangere vrouwen uit Hongkong onder de loep genomen. Na hun bevalling, werden hun baby’s aan een uitgebreid onderzoek onderworpen. De onderzoekers ontdekten zo dat kinderen van moeders die te veel bijkwamen, een verhoogd risico lopen op insulineresistentie en een hoge bloeddruk.

Ook is het geboortegewicht van de baby’s vaker te hoog in vergelijking met het gemiddelde gewicht van een pasgeborene (wat ook wel macrosomie wordt genoemd, n.v.d.r.) en ligt hun BMI hoger, wat heel wat cardiologische risico’s met zich meebrengt. Daar staat tegenover dat moeders die minder bijkomen dan aangeraden wordt, hun kinderen ook aan heel wat gezondheidsrisico’s blootstellen.

Hoeveel moet je bijkomen?

Hoeveel je als zwangere vrouw juist moet bijkomen, is voor iedereen anders en hangt af van je eigen BMI. Voor vrouwen met een BMI tussen de 18,5 en 24,9 kg/m², is de ideale gewichtstoename bijvoorbeeld tussen de 11,5 en 16 kg. Wie een BMI heeft tussen de 25 en 29,9 kg/m², mag dan weer maximum 11,5 kg bijkomen.

Professor Wing Hung Tam, hoofdauteur van de studie, concludeert dat het vooral belangrijk is dat vrouwen de gevolgen kennen van te veel gewichtstoename tijdens de zwangerschap. En dat het ‘eten voor twee’ gezegde dringend de wereld uit moet geholpen worden. “Tijdens een zwangerschap moeten vrouwen ongeveer 300 calorieën per dag meer eten. Niet dubbel zoveel dus en het moet ook gaan om gezonde calorieën. Beweging is daarnaast nodig om te veel gewichtstoename te vermijden.”

Tips om gezond te eten tijdens je zwangerschap

Om aanstaande moeders op het goede pad te brengen, hebben Lobke Husson en Katrien Van der Vaerent een tijdje geleden een handige voedingsgids uitgebracht. Ook zij stellen daarin dat je "niet in dubbele porties moet denken, maar wel in dubbele kwaliteit”. De basisregel van het duo is voor voldoende variatie zorgen. Meer weten? We somden hier een paar van hun tips op.