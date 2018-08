Je mag je zonnebrandcrème niet langer dan een jaar gebruiken: feit of fabel? Nele Annemans

15 augustus 2018

09u59

Bron: Goed Gevoel 1 Fit & Gezond Wellicht hoorde je al eens dat je zonnebrandcrème amper een jaar houdbaar is. Maar moeten we nu echt al onze crèmes van vorig jaar weggooien? Wij legden ons oor te luisteren bij Ann Lievens van Test-Aankoop.

"Op de meeste zonnecrèmes staat dat ze tot twaalf maanden na opening goed blijven", zo steekt Ann Lievens, project officer bij Test-Aankoop, van wal. "De zonnecrème die je vorige zomer bent beginnen te gebruiken, is volgens die redenering dus bijna rijp voor de vuilnisbak."

Lees ook: Veilig in de zon op elke leeftijd

Zonde, vindt Lievens, en daarom nam ze met Test-Aankoop de proef op de som. "We testten vijf kwalitatieve zonnecrèmes met beschermingsfactor (SPF) 50+ voor kinderen: Eucerin Kids Sun, Nivea Sun Kids, Garnier Ambre Solaire Kids, Solait Kids en Aptonia Kids. Een jaar later testten we ze opnieuw, nadat we de omstandigheden op vakantie nagebootst hadden (bewaring bij een lage temperatuur zoals in het vliegtuig, bij hoge temperaturen en in de zon, regelmatig openen gedurende twee weken ...). Uit de test bleek dat alle producten nog altijd een beschermingsfactor (SPF) 50+ en doeltreffende uv A-bescherming boden. Onze test toont dus aan dat zonnecrèmes mogelijk langer bruikbaar blijven."

Lees ook: Dit is wat de zon doet met je huid

Er is natuurlijk wel een belangrijke voorwaarde: let er op dat je de zonnecrème goed bewaart. "Laat hem na gebruik niet openstaan en zet de fles of tube in de schaduw. Bewaar hem na de vakantie bij kamertemperatuur op een droge en koele plaats uit de zon.Twijfel je of de zonnecrème nog goed is, ruik er dan eerst eens aan. Als hij stinkt, kan je hem beter weggooien. Kijk ook naar de textuur. Als de crème niet meer egaal is en er vreemd uitziet: weg ermee! Maar als die nog hetzelfde lijkt, kan je hem probleemloos verder gebruiken."

Lees ook:

Sinaasappelhuid? Met deze slimme tips maak je je cellulite minder zichtbaar

Ja hoor, je vagina kan bleekvlekken maken in je ondergoed

Winden laten is gezond! 5 weetjes over flatulentie