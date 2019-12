Je kind een moeilijke slaper? Onze opvoedkundige weet raad Greet Ghysels

15 december 2019

12u33

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond Regelmatig leggen we een vraag voor aan een van onze experts. Vandaag: “Mijn dochter (7) wil al twee jaar niet gaan slapen. Wat kan ik doen?”

Ilse De Block, directeur van de Opvoedingslijn: “Twee jaar lang elke avond, dat is heel belastend voor jullie als ouders. En niet te vergeten, ook voor de andere kinderen in het gezin. Vaak sluipt zo’n slechte gewoonte er ongemerkt in. Is er iets gebeurd, rond haar vijfde? Is ze bang geworden, waardoor ze moeilijk in slaap kon vallen?”

“Er wordt vaak veel aandacht besteed aan het avondritueel, maar weet goed: jij als ouder kan je kind niet dwingen om te slapen. Ze zal het zelf moeten leren. Het is nu een kwestie van doorbijten. Ze is al zeven en begrijpt dus veel. Ga met haar aan tafel zitten. Dat doe je niet als het bedtijd is, maar op een rustig moment overdag. Bespreek met haar dat het zo niet verder kan, en dat er iets moet gebeuren. Veel kans dat ze dit zelf graag anders ziet. Waarom kan ze niet slapen? Wat moet er gebeuren om haar te helpen? Het is essentieel dat jij de leiding neemt en niet in een bestraffende rol gaat zitten. Geef aan dat je weet dat het niet prettig zal zijn, maar dat ze even door de zure appel moet bijten om te bereiken wat jullie willen: een harmonieuze avond die voor iedereen in het gezin prettig verloopt. Je kan met haar een stappenplan afspreken: de eerste keer kan je nog twee keer per avond naar boven komen, dan bouw je af naar één keer … Laat haar voelen dat je begrijpt dat het moeilijk is, maar dat het niet anders kan. Als jij je kordaat opstelt, zal ze zich veel meer gerustgesteld voelen dan als je blijft toegeven.”

“Het is een erg vermoeiend, lang aanslepend probleem. Het kan zeker ook geen kwaad om je te laten ondersteunen. Bij een opvoedingswinkel in je buurt kan je terecht voor extra begeleiding.”