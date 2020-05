Je kan nu gratis online ‘lessen in geluk’ volgen bij Finnen (want zij kunnen het weten) Stéphanie Verzelen

20 mei 2020

16u02 0 Fit & Gezond Wat is het geheim van geluk? Niemand die het weet, behalve misschien dan de Finnen. Ze leven tenslotte al drie jaar in het ‘gelukkigste land ter wereld’. Hún geheimen voor geluk? Die delen ze nu met de wereld in lessen die je gratis online kan volgen.

Al drie jaar op rij plaatst het World Happiness Report van de United Nations Finland op de allereerste plaats, met Denemarken, Noorwegen, IJsland en Nederland in de rest van de top vijf. Dat onderzoek rankt landen op basis van hoe gelukkig de inwoners zichzelf prijzen en hoe kwalitatief ze hun leven vinden. De Finnen zijn dus al drie jaar op rij over de hele lijn erg tevreden.

Unieke Finse gewoontes

‘Hoe kan dat toch, dat die Finnen zo gelukkig zijn?’ vraagt de wereld zich af telkens die ranking verschijnt. Op die vraag krijgen we een antwoord, want dankzij het initiatief ‘Rent a Finn’ delen een handvol Finnen nu hun geheimen voor geluk online. Helemaal gratis. En handig ook, nu we met een wereldwijde pandemie te maken hebben.

Concreet delen vijf Finse experten de dagelijkse gewoontes en rituelen die tot hun persoonlijke geluk bijdragen. De lessen zijn telkens zestig minuten lang en worden eerst live uitgezonden op Facebook en YouTube en daarna online geplaatst. De onderwerpen die de Finnen zullen behandelen? Alles van voedsel over vrije tijd tot ontspanning.

Van sauna’s tot haken

Een greep uit de experten? Päivikki Koskinen is een freelance journaliste en therapeutische coach die je in de wondere wereld van sauna's en ijsbaden onderdompelt. Sasu Laukkonen is een chef-kok met Michelinster die je de geneugten van lekkere voeding doet ontdekken. Mirja Priha en Molla Mills zijn een creatief duo dat je leert haken en van de natuur te genieten.

Het ‘Rent a Finn’-initiatief bestaat al sinds 2019, maar het draaide toen rond ontmoetingen van een hele dag met een Finse expert. Dat de lessen nu virtueel moeten doorgaan – onder de noemer ‘Rent a Finn Goes Virtual’ – is natuurlijk het gevolg van corona. Maar zo kan jij wel vanuit je luie zetel het geheim van geluk ontdekken.

De eerste les kwam online op 15 mei. De volgende lessen vinden plaats op 22 mei, 29 mei, 6 juni en 12 juni op YouTube of Facebook.



