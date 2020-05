Je haren nooit meer wassen of altijd droogshampoo gebruiken, kan dat kwaad? Een dermatoloog legt uit Nele Annemans

08 mei 2020

13u47 0 Fit & Gezond Je haren niet wassen: het is een opvallende trend in beautyland. Enerzijds om minder plastic te verbruiken, anderzijds omdat we nu toch minder buitenkomen. Maar is het wel een goed idee om shampoo te bannen? Of zoals anderen doen, vaak droogshampoo te gebruiken? Dermatoloog Thomas Maselis weet raad.

De ene wast zijn haardos elke dag, de andere doet het helemaal niet (meer). Bazart-frontman Mathieu Terryn en tv-presentator Dieter Coppens zijn maar enkele bekende voorbeelden van mensen die besloten om shampoo voortaan links te laten liggen.

Maar wat is het best voor je lokken? Het antwoord ligt in het midden, volgens dermatoloog Thomas Maselis. “Je moet een gulden middenweg vinden tussen proper zijn en overdreven reinigen. Vroeger werd aangeraden om je haren maximaal één keer per week te wassen. Omdat toen nog ossengalzeep en andere detergenten gebruikt werden, die de haren beschadigden of stroef maakten. De shampoos van vandaag doen dat niet meer, waardoor je je haardos dus regelmatiger kan wassen.” Volgens Maselis was je best twee keer per week met shampoo. “En als je coupe tussendoor wat opfrissing nodig heeft, bijvoorbeeld nadat je gesport hebt, kan je het spoelen met water.”

Als je je haren te frequent wast, droogt je hoofdhuid uit dermatoloog Thomas Maselis

Want té vaak je haren wassen is niet goed, volgens de dermatoloog. “Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar water droogt je huid uit. Als je je haren dus te frequent wast, neem je te veel huidsmeer weg en droogt je hoofdhuid uit. Om dezelfde reden doen mensen met een droge huid er goed aan om hun haren te föhnen na het wassen. Want als ze hun haren aan de lucht laten drogen, blijft de hoofdhuid te lang vochtig, waardoor ze nog meer gaat uitdrogen.”

Kan het dan kwaad om je haren nooit meer te wassen? “Absoluut niet”, aldus Maselis. “De enige reden waarom je je haren wel zou wassen is vanuit hygiënisch standpunt, zodat je geen nare geurtjes verspreidt.”

Droogshampoo to the rescue

Tot slot gaan ook heel wat mensen momenteel kwistig aan de slag met droogshampoo. Ook dat vormt geen probleem, volgens Maselis. “Droogshampoo is een stof die het vet van het haar absorbeert en in een soort poederkristalvormen bewaart. De huidsmeer blijft dus op je lokken zitten, maar ze tonen wel minder vettig. Het kan dus zeker geen kwaad als je af en toe of zelfs regelmatig droogshampoo gebruikt. Met wat water kan je het er makkelijk opnieuw uitspoelen. Sommigen kunnen wel last krijgen van jeuk, zij gebruiken het daarom beter niet te vaak.”