Je eigen jacuzzi: goed voor lichaam én geest Joni Horemans

07 augustus 2020

10u30

Bron: HLN Shop 8 Fit en gezond Een jacuzzi in de tuin, wie droomt er niet van? De doorsnee Belg weet wel wat gedaan met een eigen bubbelbad, maar voor doorwinterde critici die toch hun bedenkingen mochten hebben, zetten we de verschillende voordelen nog eens op een rij.

100% fun

Eerst en vooral is een persoonlijke jacuzzi in de tuin gewoon ontzettend leuk. Zeker nu reizen moeilijk is, festivals en evenementen niet doorgaan en er heel wat anders zo vanzelfsprekende vrijheden ingeknot zijn, is het extra belangrijk jezelf op een andere manier te kunnen verwennen. Je eigen bubbelbad in de tuin is daartoe perfect. En is het niet voor jezelf, kan je er gegarandeerd de rest van je gezin mee verblijden. Een jacuzzi is een hit bij jong en oud.

Gezondheidsboost

Is de gigantische funfactor voor jou niet doorslaggevend, weet dan dat een jacuzzi ook tal van gezondheidsvoordelen biedt. Het warme water zorgt ervoor dat je gaat zweten, wat gifstoffen in je lichaam doet afdrijven. Ook je hartslag gaat omhoog door de warmte waardoor je bloed sneller stroomt. Door een betere bloedcirculatie krijgt je lichaam meer zuurstof en andere vitaminen toegevoerd. Een derde gunstig effect van de warmte is dat het spier- en gewrichtspijnen vermindert. Een jacuzzi met een zoutwatersysteem is zelfs heilzaam bij huidaandoeningen als eczeem en psoriasis.

Instant ontspanning

Een belangrijke, sluipende ziekte-veroorzaker is evenwel stress, en laat dat nu net hetgene zijn dat als een ijsklontje vervloeit in het weldadig warme water. Kom je terug van een hectische dag op het werk staat de jacuzzi daar voor je klaar en doet je zorgen vergeten. De warmte in combinatie met de massagestralen en het rustgevende gekletter van de bubbels ontspannen je hele lijf. Ook mentaal kom je zo tot rust.

Kracht van kruiden

Wil je echt alles uit je jacuzzisessie halen, voeg dan etherische oliën, kruiden of bloemen toe aan het water. Aromatherapie zou een positieve invloed hebben op onze gezondheid. Deze vorm van kruidengeneeskunde gelooft dat bepaalde geuren onbewust inwerken op ons zenuwstelsel en klachten als slapeloosheid, spanning en angst verhelpen. Elke olie heeft zijn specifieke werkzaamheden, van ontstekingsremmend tot relaxerend of net opwekkend voor wie een energieboost verlangt. Baat het niet, zullen de heerlijke natuurlijke aroma’s van pakweg eucalyptus, limoen of lavendel alvast ook niet schaden.

Enkel jouw bubbel

En last but not least anno 2020: het risico om een enge bacterie of virus op te scharen is, ondanks alle hygiënische voorzorgen in de wellnesscentra, gewoon stukken kleiner op een plek waar alleen jij komt. Maar het privé-aspect heeft nog voordelen. Zo heb je zelf de controle over wie er naast je zit en bepaal je ook je eigen dresscode: een losse boxer, burqini of liever je adamskostuum? Het kan allemaal en je hoeft je zonder pottenkijkers nergens voor te generen. Bovendien kun je op ieder vrij moment - zonder reserveren! - terecht in je persoonlijke spa en is je verwenmoment niet gelimiteerd door sluitingstijden of strengere coronamaatregelen.

