Je eet onregelmatig en 5 andere redenen waarom je niet van je buikje verlost raakt Nele Annemans

11 december 2018

09u02

Ben jij ook zo iemand die eerst aankomt op de buik? En lijk je maar niet van dat vervelende buikje af te raken? Dan moet je de oorzaak misschien bij één van deze dingen zoeken.

1. Je eet voldoende eiwitten, maar niet de juiste

Goede bronnen van eiwitten bouwen spiermassa op en zorgen voor een voller gevoel. De meeste van ons raken wel aan de dagelijkse eiwitbehoefte, maar vaak komen die niet van de magere eiwitten zoals vis, kip, kalkoen, bonen en peulvruchten. In plaats daarvan kiezen we vaak voor rood vlees en kaas. Probeer daarom om je te focussen op magere eiwitten.

2. Je fitnessroutine zit fout

Bestaat jouw work-out alleen maar uit cardio-oefeningen of uit krachttraining? Probeer dan eens om beide te combineren. Zo zal je het meeste buikvet verliezen.

3. Je hebt alles uit je kast gehaald wat niet vetarm is

Veel vetarme verwerkte voedingsmiddelen zijn rijk aan suiker, en jammer genoeg blijft dat suiker vooral aan je buikje plakken. Probeer daarom meer enkelvoudige en meervoudige onverzadigde vetten zoals noten, sojabonen en olijfolie. Die zullen minder snel als vet opgeslagen worden.

4. Je eet niet regelmatig genoeg

Hoe weinig tijd je ook hebt, maaltijden – en zeker het ontbijt - overslaan zorgt er niet alleen voor dat je metabolisme vertraagt, uit onderzoek bij muizen blijkt dat het ook kan leiden tot gewichtstoename in je maag. Probeer daarom om elke paar uur iets te eten.

5. Je hebt stress

Stress verhoogt je cortisolniveau waardoor je meer gewicht opslaat aan je buikstreek, je stofwisseling vertraagt en je minder calorieën verbrandt in rust.

6. Je bent in de menopauze

In de menopauze daalt de hoeveelheid oestrogeen in je lichaam. Bij voldoende oestrogeen wordt vet vooral opgeslagen aan de billen, heupen en dijen. Als je oestrogeen daalt, verplaatst dat extra vet zich vooral naar de buikstreek. Daarom hebben vrouwen in de overgang zo vaak last van een buikje. Maar we hebben ook goed nieuws: na je menopauze val je makkelijker af dan iets jongere vrouwen. Zo heeft een lichte fysieke activiteit zoals wandelen en tuinieren, een al een grote invloed op je buikvet. Bewegen is dus de boodschap!