Je dansmoves zijn volgens wetenschappers net zo uniek als je vingerafdrukken Nele Annemans

22 januari 2020

07u50

Bron: mindbodygreen 0 Fit & Gezond Dansmoves à la Beyoncé of eerder een stijve hark op de dansvloer? Volgens een nieuwe studie die gepubliceerd werd in het tijdschrift Journal of New Music Research, zijn je kenmerkende dansbewegingen net zo uniek als je vingerafdrukken.

Hoewel het niet de eerste keer is dat het verband tussen dansbewegingen en je identiteit bestudeerd wordt - eerder onderzoek toonde al aan dat je manier van dansen bepaalt hoe extrovert je bent, hoe je gehumeurd bent en zelfs hoeveel je je kan inleven in anderen - is dit wel de eerste studie die aantoont hoe persoonlijk je danspasjes kunnen zijn. Ze zijn zelfs zo uniek dat een computer je kan identificeren zonder meer informatie over je te hebben, behalve dus over hoe je beweegt op de dansvloer.

Nog interessanter is dat de onderzoekers die ontdekking per ongeluk deden. De wetenschappers wilden oorspronkelijk achterhalen of een computer het muzikale genre kon raden aan de hand van de dansbewegingen van mensen. Daarvoor trommelden ze 73 proefpersonen op die op 8 verschillende muziekgenres hun beste dansmoves bovenhaalden: blues, country, dance/electronica, jazz, heavy metal, pop, reggae en rap.

Helaas kon de computer het juiste muziekgenre zelden achterhalen. Zo raadde hij meer dan 70% van de tijd fout. De computer kon daarentegen wel identificeren welke deelnemer aan het dansen was. Zo schatte de computer 94% van de tijd de juiste deelnemer in.

“Het lijkt erop dat de dansbewegingen van een persoon te vergelijken zijn met een soort vingerafdruk”, vertelt co-auteur van de studie Pasi Saari. “Iedereen lijkt een eigen bewegingshandtekening te hebben, die dezelfde blijft ongeacht welke muziek er afgespeeld wordt.”

De onderzoekers merkten ook op dat de computer de deelnemers moeilijker kon herkennen als ze dansten op een muzikaal genre waarbij mensen vaak op dezelfde manieren bewegen. Denk aan heavy metal, met de typische headbangende bewegingen.

“Metal zorgde ervoor dat er meer dansers op een vergelijkbare manier bewogen waardoor het moeilijker was om ze uit elkaar te houden”, zegt Emilie Carlson, de andere auteur van de studie.

Wat zijn de volgende stappen?

Hoewel dit onderzoek ons benieuwd maakt naar de toekomstige mogelijkheden van computerherkenningssoftware (stel je voor dat je om je iPhone te ontgrendelen gewoon enkele dansmoves moet laten zien), zijn de wetenschappers meer geïnteresseerd in de sociale en culturele gevolgen van hun bevindingen.

“We kunnen ons een heleboel nieuwe vragen stellen, zoals of onze bewegingshandtekening gedurende heel ons leven dezelfde blijft, of we verschillen tussen culturen kunnen vaststellen op basis van die bewegingshandtekeningen en hoe goed mensen anderen kunnen herkennen aan de hand van hun dansbewegingen in vergelijking met computers”, aldus Carlson.

We mogen ons dus aan nog een resem studies verwachten waarin verbanden worden gezocht tussen je dansmoves en identiteit.