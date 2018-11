Je at teveel zout en 3 andere redenen waarom je hoofdpijn krijgt na het eten Valérie Wauters

Vraag je jezelf ook af waarom je plots knallende hoofdpijn krijgt een kwartiertje na een lekkere maaltijd? Je bent niet alleen. Heel wat mensen hebben last van hoofdpijn na het eten, en daar zijn tal van verschillende redenen voor.

1. Je hebt teveel suiker gegeten

Ben jij een echte zoetebek, en geniet je steevast van een heerlijk dessert na de maaltijd? Dan moet je weten dat suikerhoudende kost ervoor zorgt dat je bloedsuikerspiegel piekt en vervolgens pijlsnel daalt. Dat kan resulteren in een laag bloedsuikergehalte na de maaltijd, waardoor je duizelig of licht in het hoofd kan worden én hoofdpijn kan krijgen.

2. Je hebt wat te enthousiast met het zoutvat geschud

Het eten van erg zout voedsel (denk hierbij aan pastasauzen, bepaalde soorten kazen of diepvriesmaaltijden) kan ervoor zorgen dat je knallende hoofdpijn krijgt. Mensen die veel natrium eten (ongeveer 8.000 mg per dag) hebben tot 33% meer hoofdpijn dan degenen die 4.000 mg natrium per dag eten. Hoe dat komt? Overmatig zoutgebruik verhoogt je bloedvolume, waardoor het meer ruimte inneemt in de bloedvaten. Je bloedvaten zetten vervolgens uit om plaats te maken voor de extra massa, wat hoofdpijn kan veroorzaken.

3. Je at voedsel dat migraine triggert

Wat hebben oude kazen, rode wijn en luxueuze charcuterie met elkaar gemeen (buiten het feit dat ze overheerlijk smaken, dan)? Ze zitten boordevol tyramine, een aminozuur dat erom bekend staat migraine te triggeren bij mensen die daar gevoelig voor zijn. Voedsel dat boordevol chemische conserveringsmiddelen zoals nitraten of sulfieten zit, kan ook migraine veroorzaken door de bloedtoevoer naar de hersenen te vergroten. Deze stoffen komen vaak voor in bewerkte voedingsmiddelen, zoals hotdogs of bewerkte vleeswaren, alcohol, sojasaus en soep in blik.

4. Je bent intolerant voor een bepaald voedingsmiddel

Onderzoek toont aan dat een gluten- of zuivelintolerantie de oorzaak kan zijn van hoofdpijn na het eten. De redenen daarvoor zijn echter niet duidelijk én er moet nog meer onderzoek gebeuren om dit te kunnen bewijzen. Toch loont het de moeite om op je buikgevoel te vertrouwen, en een bepaald voedingsmiddel te vermijden wanneer je merkt dat je er hoofdpijn van krijgt.