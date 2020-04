Jane Fonda zet iconische workout op TikTok Margo Verhasselt

04 april 2020

09u55

Bron: CNN 0 Fit & Gezond Bijna even iconisch als Jane Fonda zelf zijn haar aerobics-video’s uit de jaren 80. Nood aan een stevige portie nostalgie of een manier om wat quarantainekilo’s kwijt te spelen? Dan hebben we goed nieuws. De intussen 82-jarige actrice postte een eerste TikTok-filmpje met haar beroemde workout. Op die manier wil ze aandacht vragen voor de klimaatcrisis.

“Hallo aan alle mensen op TikTok”, steekt ze van wal. “Mijn naam is Jane Fonda en ik roep de Jane Fonda-workout opnieuw in het leven.” Naar volgelingen zal het niet lang zoeken zijn. De voorbije twee weken werden haar aerobics-video’s wereldwijd opnieuw druk opgezocht door mensen die thuis fit willen blijven.

Maar dat is eigenlijk niet de echte reden waarom Fonda haar video’s vol oefeningen herlanceert. Ze wil zich ook tijdens de corona-crisis inzetten voor het klimaat. Mét haar fans. “Of je nu in de zetel ligt of op een yogamat, wil je met mij deelnemen aan de Fire Drill Fridays? (De wekelijkse klimaatprotestmars van Fonda die plaatsvond op vrijdag nvdr.) Ik heb je nodig.” De actrice werd in het verleden al meerdere keren gearresteerd, maar roept nu dus op om de mars opnieuw te laten doorgaan, virtueel dan. Ook andere bekende mensen zoals presentatrice Chelsea Handler, actrice Piper Perabo en actrice Alyssa Milano werden al door haar opgetrommeld.



