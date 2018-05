Jamie Oliver gebruikt olijfolie als bodymilk, maar of je dit advies moet opvolgen? Liesbeth De Corte

26 mei 2018

07u26 0 Fit & Gezond Dat Jamie Oliver in zijn keuken tuk is op olijfolie, weten we, maar blijkbaar gebruikt de chef-kok het goedje ook graag in de badkamer. “Ik vind het heerlijk om mijn lichaam in te smeren met olijfolie”, laat hij enthousiast weten in Britse media. De vraag is alleen of beauty-experts zijn advies even leuk vinden.

Beauty-advies van Jamie Oliver, wie had dat ooit gedacht. Toch liet hij zich in een interview met het magazine Closer enthousiast uit over olijfolie, volgens hem een wondermiddeltje voor een stralende, zachte huid. “Ik vind het heerlijk om mijn lichaam in te smeren met olijfolie”, zo schreeuwt hij het van de daken. “Je moet het gewoon met stevige bewegingen inwrijven. De Romeinen deden het ook, en ik doe het ook bij mijn kinderen River, Petal en Buddy.”

Oliver geeft wel toe dat hij een moisturizer van Clinique gebruikt voor zijn gezicht, maar hij plaatst daar zelf vraagtekens bij. “Waarom zouden we een fortuin spenderen aan crèmes, terwijl extra vierge olijfolie even goed is? Mijn benen zijn zalig zacht.”

Net als een verband

Die redenering klinkt logisch, maar toch wacht je beter eventjes voor je al je crèmes in de vuilbak kiepert en een lading olijfolie in huis haalt. “Ik vind Jamie Oliver een ontzettend goede kok, maar ik betwijfel of zijn advies voor de huid goed is”, reageert dermatoloog Ingrid Van Riet van de Carpe-kliniek al lachend.

“Wereldwijd zijn er veel mensen die oliën gebruiken om hun huid mee te verzorgen. Denk maar aan arganolie, sesamolie of avocado-olie”, zo legt ze verder uit. “Die bevatten stuk voor stuk essentiële vetzuren, maar dat zijn allemaal heel grote moleculen die niet tot de diepere lagen van de huid doordringen. Olijfolie heeft met andere woorden een afsluitend effect, net als een verband, waardoor het de verdamping en uitdroging van de huid tegengaat. Maar je huid écht verzorgen en hydrateren zal het niet doen.”

Dreft

Bovendien is iedereen anders en heb je eigenlijk een crème op maat nodig die aangepast is aan je huidtype. “Iemand met een hele vette, gevoelige huid geef ik een totaal andere crème dan iemand met een droge, fijne huid”, bevestigt Van Riet. “Mensen met een vette huid die toch olijfolie smeren, kunnen bovendien grote poriën en zelfs acne krijgen. Zelfs op hun benen. Misschien dat het voor sommige mensen werkt, en misschien dat Jamie Oliver één van die uitzonderingen is, maar ik zou dit advies nooit aan onze patiënten geven.”

Wil je toch eens uittesten of je van olijfolie ook een streelzachte huid krijgt? “Dan heb je nadien afwasmiddel nodig om je af te wassen”, grapt Van Riet. “Je hele lichaam insmeren, lijkt me niet echt praktisch. Begin met je lippen, nagelriemen of voeten. Daar heb je geen poriën en kan je dus achteraf ook geen puistjes krijgen”, besluit de dermatoloog.