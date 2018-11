Ja, je kan allergisch zijn voor de koude Valérie Wauters

26 november 2018

10u02

Bron: Bustle 0 Fit & Gezond Dat het behoorlijk koud is buiten hoeven we je vast niet meer te vertellen. Voor de meesten onder ons is het koude weer gewoon behoorlijk irritant. Maar wist je dat er iets bestaat als ‘koude urticaria’ oftewel: een allergie voor koude temperaturen?

Mensen met intense fysieke reacties op lage temperaturen -waaronder huiduitslag en netelroos, vermoeidheid, angst, hoofdpijn, een piepende ademhaling of gewoon moeite bij het ademhalen- kunnen last hebben van koude urticaria. Dit is de officiële medische benaming voor iets wat we ook een allergische reactie op de koude kunnen noemen.

Hoewel het een zeldzame ziekte lijkt, is het zo dat tussen de 15 en 25 procent van de wereldbevolking op een bepaald moment in hun leven een allergische reactie op de koude zal ervaren. Gelukkig zullen de meeste patiënten binnen de vijf jaar verlost raken van hun symptomen. Maar hoe weet je nu of je zelf allergisch bent voor de koude?

1. Je handen voelen gezwollen aan

Gezwollen handen kunnen een symptoom zijn van tal van gezondheidsproblemen die in verband staan met koud weer. Maar als je handen vaak zwellen wanneer je in contact bent gekomen met lage temperaturen kan dat erop wijzen dat je allergisch bent aan de koude. Dit probleem komt trouwens niet alleen voor bij blootstelling aan lage buitentemperaturen. Sommige patiënten kunnen zelfs last krijgen van zwellingen door een koud drankje te drinken. Hoewel zwelling het meest voorkomt aan de handen, kan ze ook op andere plekken opduiken.

2. Je huid wordt rood, en blijft zo

Iedereen krijgt wel een gezonde rode blos op de wangen wanneer je tijd in de koude buitenlucht hebt doorgebracht. Bij patiënten die last hebben van een allergische reactie op de koude ligt dat nog even anders: zij zullen opmerken dat hun huid dieprood kleurt, en die kleur voor ettelijke uren behoudt. In sommige gevallen worden de symptomen zelfs erger wanneer je van de koude weer in de warme lucht komt.

3. Je krijgt een opstoot van netelroos

Een allergische reactie op de koude kan zich ook manifesteren net zoals een reactie op bijvoorbeeld voedsel. Daarom kan het ook gebeuren dat er speciale witte bloedcellen getriggerd worden, die op hun beurt chemicaliën vrijlaten in de bloedbaan. Dat kan leiden tot zwelling, jeuk en andere huidveranderingen die typisch zijn voor een allergie. Dit is meteen ook de reden waarom netelroos, een van de meest voorkomende tekenen van blootstelling aan allergenen, ook een symptoom kan zijn van koude urticaria.

4. Je voelt je duizelig

Mensen met een ernstige vorm van koude-allergie kunnen zich plots duizelig en licht in het hoofd voelen bij plotselinge blootstelling aan de kou. Denk hierbij niet alleen aan het verlaten van je lekker warme woning, maar ook bijvoorbeeld aan in een koud zwembad springen. In tegenstelling tot de andere symptomen van een allergie aan de kou -die vaak gewoon irritant zijn- kan deze reactie best gevaarlijk zijn. Patiënten die deze reactie ervaren in het water kunnen zo immers makkelijk in de problemen raken.