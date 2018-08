Ja hoor: je vagina kan bleekvlekken maken in je ondergoed Valérie Wauters

21 augustus 2018

18u16

Bron: Goed Gevoel 1 Fit & Gezond Is het je ooit al opgevallen dat wanneer je je zwarte ondergoed uit de wasmachine haalt er plots een afgebleekte vlek lijkt te zijn verschenen, ter hoogte van je kruis? Wel, dat heb je te danken aan je vagina.

Verrassing, je intieme delen blijken dezelfde corrosieve en kleurveranderende eigenschappen te bezitten als de chemicaliën die we gebruiken om bijvoorbeeld het toilet schoon te maken. Een bleekvlek in je zwarte ondergoed ziet er vaak oranje-achtig of wit uit, en is vergelijkbaar met de verkleuring die ontstaat wanneer je bleekmiddel op een zwart kledingstuk morst.

De zogenaamde bleekvlekken heb je te danken aan de zure afscheiding die de vagina aanmaakt. De pH-balans van de vagina is zuur - een gezonde waarde ligt ergens tussen de 3,8 en 4,5- om te voorkomen dat er infecties ontstaan. Bacteriën genaamd lactobacilli helpen de pH-balans van de vagina op het normale lage niveau te houden, wat de groei van andere organismen voorkomt. Als de pH van de vagina toeneemt -en er dus een minder zuur ‘klimaat’ ontstaat- kan de kwaliteit of hoeveelheid lactobacilli dalen en kunnen andere bacteriën zich vermenigvuldigen.

Omdat de vagina een zelfreinigende machine is, produceert deze afscheiding met dezelfde zure eigenschappen. Dit slijm wordt op natuurlijke wijze geproduceerd vanuit de baarmoederhals, en komt op deze manier terecht in ons ondergoed. Met alle gevolgen van dien.

Iets om je zorgen over te maken?

Natuurlijk ziet zo’n afgebleekte vlek in je ondergoed er niet uit, en is het behoorlijk lastig dat je steeds maar geld moet investeren in nieuw ondergoed. Maar toch is zo’n bleekvlek niets om je zorgen over te maken. In tegendeel zelfs: corrosieve afscheiding is een teken dat je vagina in goede gezondheid verkeert, en doet waarvoor hij gemaakt werd.

Kan je er iets aan doen?

Kort samengevat: niet echt. Je vagina als een malle beginnen reinigen met allerlei producten en zeep doet meer kwaad dan goed. Wat je wel kan doen is kiezen voor ondergoed uit katoen. Hierdoor krijg je een betere luchtcirculatie dan bij synthetische materialen. Daarnaast kan je ook gewoon kiezen om ondergoed te kopen in een lichte of witte kleur, waarbij een bleekvlek veel minder opvalt.

Het dragen van inlegkruisjes om je ondergoed te beschermen wordt trouwens ook afgeraden. Deze verhogen immers de kans op het ontstaan van een gietinfectie of irritatie.

