Ja, er bestaat zoiets als té veel salade Liesbeth De Corte

08 augustus 2018

18u21

Bron: Well + Good 0 Fit & Gezond Wie gezond wil eten, legt een salade op z'n bord. Zo simpel is het, of toch niet? "Té veel rauwe groenten zijn ook niet goed", beweert voedingsdeskundige Heather Bauer. Wablief?

Die uitspraak vraagt om een woordje uitleg. Volgens Bauer zijn er heel veel mensen die zonder problemen grote kommen sla en andere rauwkost verorberen, maar veel mensen krijgen last van een opgeblazen gevoel en spijsverteringsproblemen.

Last van windjes

Haar collega Poornima Sharma, die kooklessen geeft op het Art of Living Retreat Center, is het daar helemaal mee eens. De gezondheidscoach geeft doe dat iedereen verschillend is, maar door de band genomen mag zowat 10 tot 25 procent van wat je eet uit rauwe groenten bestaan. De overige 75 tot 90 procent kan je best aanvullen met eiwitten, gezonde vetten of gekookte groenten, zo meent Sharma.

Langs de andere kant wordt ook vaak gezegd dat rauwkost meer voedingsstoffen bevat, net omdat het niet verhit is. Dat klopt, zegt Bauer, "maar het verschil is écht niet zo groot". En volgens haar is het alternatief - als in: opgeblazen gevoel en protjes - niet de moeite waard. Wie enkel rauwe groenten knabbelt, loopt bovendien het risico om tekorten aan ijzer, calcium en vitamine B12 te hebben.

Nog volgens Bauer zijn sommige ingrediënten moeilijker om te verteren dan anderen. Met komkommer, wortels of courgette is er niets aan de hand, maar bij kruisbloemige groenten als broccoli, bloemkool, paksoi, kool of spruitjes kan het zijn dat je plots opgezadeld zit met een stel borrelende darmen. "Combineer drie verschillende groenten. Op die manier moet je spijsverteringsstelsel geen overuren draaien", grapt Bauer nog.

Artikel gaat verder onder de foto.

Langs de andere kant heeft de trend van raw food ook veel aanhangers en valt er heel wat goed over te zeggen. Zo geeft een studie, die in 2005 in the Journal of Nutrition verscheen, aan dat raw foodgebruikers een aanzienlijk minder hoge hoeveelheid ‘slechte’ cholesterol in hun bloed hebben. Een andere studie uit datzelfde jaar toont dan weer aan dat mensen die leven volgens de raw foodfilosofie een aanzienlijk lager gehalte aan lichaamsvet hebben.

Ons besluit? Zolang je geen last hebt van winderigheid, kan je eten wat jij wil. Staat er dan elke middag en avond (en ochtend?) een salade op het menu, dan is dat maar zo. Zolang je maar weet dat je misschien bepaalde voedingsstoffen (vitamine B12 en ijzer) mist en hiervoor een alternatief voorziet. Smakelijk!