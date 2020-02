J.Lo (50) en Shakira (43) zien er strakker uit dan ooit: dit is hun geheim

De Colombiaanse zangeres werkt al jaar en dag samen met celebtrainer Anna Kaiser die haar eet- en trainingsschema deelde. “Shakira sport het hele jaar door om in vorm te blijven. In aanloop naar de Super Bowl werden de trainingen nog een beetje opgeschroefd en sportte ze minstens 6 dagen per week. Maandagochtend begon ze meestal met een intervaltraining van 90 minuten waarin ze ook haar dansmoves stopt. Op andere dagen wisselde ze af qua training. Zo focuste ze zich de ene dag op krachttraining, de andere op intervaltraining en ook dansen en zwemmen stonden regelmatig op het menu.”

De tekst gaat verder onder de foto.

Als je denkt dat dat al behoorlijk pittig is, zal haar voedingsplan je misschien nog meer verbazen.

“Shakira eet geen zuivel of suiker”, aldus Kaiser. “Ze eet voornamelijk kleine, verse maaltijden.”

Ontbijt: zachtgekookte eitjes of een avocado met olijfolie, tomaat, zeezout of een smoothie met bessen, eiwitpoeder en groenten.

Snack: bessen of een stukje donkere chocolade van minstens 80% cacao.

Lunch: vis met verse groenten, een kleurrijke salade of soep.

Avondmaaltijd: vis met warme groenten.

J.Lo’s sport- en voedingsplan

Ook J.Lo dankt haar lichaam aan verschillende soorten trainingen. Om haar booty in shape te houden doet ze bijvoorbeeld aan boksen, bootcamp, yoga, spinning, pilates en intervaltrainingen. Samen met haar personal trainer én man Alex Rodriquez is ze meermaals per week in de fitness te vinden voor een pittige work-out. Zo is ze ook een fervent gewichthefster en kan ze zelfs 120 kilogram in de lucht liften. Daarnaast doet ze uiteraard veel buikspieroefeningen en sinds haar film ‘Hustlers’ waagt ze zich ook regelmatig aan paaldansen.

Qua voeding, drinkt J.Lo dan weer al jaren geen alcohol of cafeïne meer, maar wel massa’s water. Ze zei ook al meermaals in interviews geen suiker meer te eten en een organisch dieet te volgen met veel groenten, plantaardige eiwitten en complexe koolhydraten zoals zoete aardappelen, bruine rijst, quinoa en havermout. Vorig jaar waagde ze zich ook aan de 10 day challenge waarbij ze 10 dagen lang alle suikers en nagenoeg alle koolhydraten van haar menu schrapte. J.Lo laat ook voorverpakte of bewerkte voeding zoals gefrituurde snacks en snoep volledig links liggen. Als ze eens wil zondigen eet ze één keer per week een stukje donkere chocolade.

Ontbijt: een smoothie met eiwitpoeder, verschillende soorten bessen, Griekse yoghurt, honing, kaneel en vers limoensap.

Lunch: een salade met veel groenten.

Snack: stuk fruit.

Avondmaaltijd: soms een stukje vis of zalm met quinoa en groenten.

Al hebben de twee supersterren hun strakke lichamen niet alleen aan hun voedings- en sportpatroon te danken. “Jennifer is gezegend met haar genen. Niet alleen qua lichaam, maar ook hoeveel energie ze heeft op zowel fysiek als mentaal vlak”, vertelde David Kirsch, een van J.Lo’s trainers, daar al eerder over. Dat beaamt Joran Van Gompel, personal trainer en eigenaar van personaltrainingstudio Jorsano. “Je morfologie of lichaamsbouw is voor een deel genetisch bepaald. Als je kijkt naar de leeftijd van de dames, kan je er zeker van uitgaan dat die slanke, strakke lichaamsbouw in hun DNA zit. En die genetische code kan je niet veranderen.”

Al speelt volgens Van Gompel ook hun omgeving een doorslaggevende rol. “Naast hun genen, is ook hun omgeving erg bepalend voor hun lichaam. En dat mag je ruim opvatten. Als je kijkt naar hun voorgeschiedenis, dan zijn zowel Jennifer Lopez als Shakira nooit te zwaar geweest. Zij moesten in aantocht naar de Super Bowl dus niet zozeer afvallen, wel hun afgetrainde lichaam beter in de kijker zetten. Dat bereikten ze net zoals bodybuilders voor een wedstrijd door een extreem streng voedings- en sportschema te volgen. Voor een gewone mens, die minder sportief is aangelegd, is dat een onhaalbaar doel. Ik ben er zeker van dat J.Lo en Shakira al van kinds af aan veel affiniteit hebben met beweging en dat sporten altijd al bij hun leven hoorde. ”

Privékok

“Bovendien beschikken die dames over allerhande middelen die de gewone sterveling niet heeft”, gaat de personal trainer verder. “Denk maar aan een privékok die al hun maaltijden klaarmaakt en een personal trainer die hen heel de dag mee op sleeptouw neemt. Daarbovenop zijn ze omringd met sportieve mensen, Shakira haar man is immers profvoetballer en J.Lo haar man is personal trainer. Al die aspecten uit je omgeving bepalen ook voor een groot deel of je al dan niet in die sportieve doelen slaagt.”

En ook qua voeding gaan beide dames behoorlijk extreem. Ruimte voor te zondigen is er amper, suikers worden volledig geschrapt en ook alcohol, zuivel en cafeïne zijn vaak uit den boze. “Je lichaam heeft een minimum aan suikers en bepaalde voedingsstoffen nodig. Op lange termijn hou zowel jij als je lichaam het gewoon niet vol op zo weinig calorieën terwijl je zo intensief sport. Het is een goed idee om wat minder bewerkte voeding en geraffineerde suikers op het menu te zetten, maar je mag heus wel nog eens zondigen hoor.”

Van Gompel raadt dan ook af om zonder boe of bah je aan hun voedings- of sportpatroon te wagen. “Begin niet zonder enige begeleiding aan dergelijk dieet. Elk lichaam is anders en zal ook anders reageren. J.Lo en Shakira zijn te vergelijken met topsporters, en hun schema’s zijn volledig toegespitst op hen en op hun doelen. Gebruik zelf vooral je gezond verstand en probeer daarbij ook voldoende te bewegen. Daar zal je al een heel eind mee komen.”