Is zonnecrème even essentieel voor onze huid nu we zo veel binnenblijven? Een dermatoloog leg uit Stéphanie Verzelen

09 mei 2020

13u51 0 Fit & Gezond Het is een van de basisregels van huidverzorging: vergeet de zonnecrème niet. Ze zou zelfs, net als dagcrème, een vast onderdeel van je routine moeten zijn. Maar hoe zit dat nu we ons kot amper uit mogen? Moeten we zonnecrème blijven smeren, omdat die ons volgens sommige bronnen ook tegen blauw licht van schermen beschermt? Dermatoloog Thomas Maselis licht toe.

‘Zonnecrème is een belangrijk onderdeel van je huidverzorging, zelfs nu je thuisblijft. Denk er niet aan om het te laten vallen’, kopt Teen Vogue op hun website deze week. Ook binnenshuis kunnen we blootgesteld worden aan zonlicht, schrijft het medium. Wanneer we dichtbij een raam zitten, bijvoorbeeld. En vooral: we kijken nu nog meer naar het scherm van onze laptop, smartphone of televisie. En zonnecrème beschermt ons tegen het blauwe licht van die schermen, dat ook schadelijk is voor onze huid, aldus Teen Vogue.

Een mythe?

Dat blauwe licht, of HEV-licht (staat voor ‘High Energy Visible’), zou volgens sommige bronnen ook huidveroudering veroorzaken en zelfs dieper in de huid doordringen dan uv-licht. Met rimpeltjes, droge huid en donkere vlekken tot gevolg. Huidkanker zou het dan weer niet veroorzaken. Sommige schoonheidsmerken, zoals BareMinerals en ZO Skin Health, ontwikkelden daarom al zonnecrèmes die, naast uv A- en uv B-filters, ook filters tegen HEV-licht bevatten. Nochtans is er in de wetenschappelijke literatuur weinig consensus over de schadelijkheid van blauw licht.

Betekent dat dat we onze huid moeten blijven insmeren met zonnecrème, ook nu we veel vaker thuisblijven? Om ons gezicht tegen blauw licht, maar ook tegen zonlicht dat via ramen binnenvalt, te beschermen? Dermatoloog Thomas Maselis doorprikt die mythe meteen. “Nee. Zonnecrème moet je enkel smeren als bescherming tegen zonlicht en wanneer je ook daadwerkelijk buitenkomt.”

Andere negatieve effecten

“Dat blauwe licht van schermen is een tijd een hype geweest”, weet Maselis. “Maar nieuw onderzoek toont aan dat de werkelijke emissie van die schermen te laag is om een duidelijk aantoonbaar schadelijk effect te hebben op je huid. Je gezicht zal er dus niet veel sneller door verouderen en huidkanker krijg je er ook niet van. Blauw licht heeft natuurlijk wel andere negatieve effecten, het verstoort je bijvoorbeeld je bioritme. Maar het heeft geen aangetoonde invloed op je huid. Toch houd je best minstens vijftig centimeter afstand van een scherm als je er vaak voor zit.”

“Ook zonlicht dat door een raam gefilterd wordt, is niet erg schadelijk voor je huid”, vult Maselis aan. Dat fabeltje kent misschien zijn oorsprong in het feit dat piloten wel zonnecrème moeten dragen in de cockpit. “Piloten hebben over het algemeen vaker huidkanker. Maar zij zitten achter dunner glas en op een grotere hoogte, waar de zonnestralen sterker zijn. Gewoon thuis zal je huid van het zonlicht geen last ondervinden. Al geldt dat natuurlijk voor mensen met een normale huid, niet voor mensen die overgevoelig zijn voor licht”

Kom uit uw kot

Wie nu een hele dag binnenshuis blijft, hoeft volgens Maselis dus geen zonnecrème te smeren. “Je huid zal ook niet negatief reageren wanneer je die gewoonlijke stap uit je verzorgingsroutine schrapt. Maar je mag het natuurlijk wel smeren als je je daar goed bij voelt, dat kan helemaal geen kwaad.”

De dermatoloog voegt wel toe dat de hele dag binnenshuis blijven in principe geen goed idee is. “Je moet elke dag minstens een halfuur buitenkomen om de nodige vitamine D op te doen. In om het even welke omstandigheden.” En wie die regel volgt, moet dus wél elke dag zonnecrème blijven aanbrengen tijdens de lockdown. “Want het blijft een feit dat zonlicht vroegtijdige huidveroudering en huidkanker veroorzaakt.”

Lees ook:

Au naturel: waarom een detox voor je huid wonderen doet (+ welke producten je beter wel blijft smeren) (+)

Kan je acne krijgen door een mondmasker? Dermatoloog Thomas Maselis legt uit (+)

Ook onze huid heeft een biologische klok: dit is hoe ze verandert naargelang het moment van de dag (+)