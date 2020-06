Is vitamine D bijslikken nodig nu we zo vaak binnen zitten?

Fit & Gezond Door corona zitten we al een tijdje aan huis gekluisterd. En hoewel de zon de afgelopen weken heerlijk scheen, kwamen we minder vaak buiten dan voorheen. Moeten we vanwege dat langdurig binnen zitten vitamine D bijslikken?

Deze lente is de boeken ingegaan als zonnigste sinds het begin van de metingen in 1901. Een gewone lente levert gemiddeld een ruime 500 uren zon op, dit jaar zijn we boven de 800 uren uitgekomen. Toch is het maar de vraag in hoeverre we van die zonnige uren profiteren. Door corona zitten we tenslotte meer binnen dan normaal.

“Zonlicht is de beste manier om aan de benodigde hoeveelheid vitamine D te komen”, zegt Huib van Heest, voorzitter van de branchevereniging SVZ (Samenwerking Verantwoord Zonnen). Voor een gemiddelde persoon met een blanke huid is een kwartiertje per dag naar buiten gaan voldoende om aan je dagelijkse behoefte aan vitamine D te komen, zegt dermatoloog Nicole Kelleners-Smeets. “Voor mensen met een donkere huid is minimaal een halfuur nodig.”

Botten en tanden

Vitamine D is belangrijk voor onze botten en tanden. Een tekort leidt met name bij vrouwen tot vroegtijdige botontkalking. “Dat merk je niet direct”, zegt Kelleners-Smeets, “maar pas op latere leeftijd.” Tekorten komen over het algemeen niet snel voor. “Het komt nog weleens voor bij mensen die een gezichtssluier of boerka dragen.”

Toch moeten mensen die nu door corona niet buiten komen, naar alternatieven gaan kijken voor hun dagelijkse dosis zonlicht. Vitamine D zit ook in voedingsmiddelen, zoals in vette vis als haring, zalm en makreel.

De meeste zonnebanken geven uitsluitend uv A-straling en vitamine D maak je uit uv B-straling Nicole Kelleners-Smeets

Zonnebanken

Een vitamine D-supplement is volgens het waarnemend hoofd dermatologie van het het universitaire ziekenhuis Maastricht UMC+ een prima vervanger voor zonlicht. Van Heest benadrukt dat de maximale hoeveelheid vitamine D in supplementen echter te laag is om voldoende binnen te krijgen. Af en toe gebruikmaken van een zonnebank levert volgens de voorzitter van de Samenwerking Verantwoord Zonnen meer vitamine D op. Dat heeft volgens Kelleners-Smeets echter weinig zin. “De meeste zonnebanken geven uitsluitend uv A-straling en vitamine D maak je uit uv-B straling.”

Sowieso is de dermatoloog geen voorstander van zonnebanken. “Waarom zou je zo’n apparaat aanschaffen als je het buiten gratis kunt krijgen?” Toch gaat een verbod haar te ver. "Er worden ook nog steeds sigaretten verkocht, terwijl we weten dat die ook heel slecht voor je zijn.” Of iemand naar de zonnebank gaat, moet hij daarom zelf weten. Maar als dermatoloog, die heel veel mensen met huidkanker ziet, raad ik het af om de zon of de zonnebank te gebruiken om bruin te worden.”

Zonkracht

Wie vanwege corona niet naar buiten mag of wil, kan het best in zijn tuin, op zijn balkon of eventueel voor een open raam gaan zitten. Al moeten we ook vroeg in de zomer al wel oppassen, benadrukt Van Heest. “Door corona is de lucht minder vervuild, waardoor de zon beter tot bij ons komt. Daardoor kan de zonkracht oplopen tot niveau 7. Dat is op zich niet erg, maar je moet wel de tijd die je in de zon bent in de gaten houden. Zet de timer van je telefoon op 20 minuten. Ga je langer? Smeer je dan goed in.”

“Ik adviseer nu toch al wel een zonnebrandcrème met beschermingsfactor 30 te gebruiken”, zegt Kelleners-Smeets. “Smeer je bovendien meerdere keren goed in. Mensen hoeven niet bang te zijn dat ze door insmeren geen vitamine D meer aanmaken. Ook als je je insmeert, maak je voldoende vitamine D aan.” Aan de andere kant hoeven we volgens de huiddeskundige ook weer niet bang te zijn voor de zon. “Mijn advies is: mijd de zon niet, maar ga er wel verstandig mee om.”

Ons oordeel

Wie dagelijks buitenkomt, maakt al snel voldoende vitamine D aan. Met een blanke huid is dat al na een kwartiertje, met een donkere huid duurt het minimaal een halfuur. Kom je door corona helemaal niet meer buiten, dan is een supplement een goed alternatief.