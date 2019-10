Is vasten het geheim om 100 jaar te worden? “Het is alleszins een van de betere diëten uit het aanbod” DB NA & LDC

14 oktober 2019

13u56

Bron: Eigen berichtgeving 1 Fit & Gezond Het geheim om relatief gezond 100 jaar te worden? Dagelijks 20 minuten bewegen én vasten. Dat zegt Eric Verdin, de Belgische CEO van het Amerikaanse Buck Institute, ‘s werelds enige onafhankelijke onderzoeksinstelling die zich bezighoudt met veroudering. Dat sporten gezond is, staat buiten kijf, maar vasten? Wij vroegen advies aan voedingsdeskundige Sandra Bekkari.

Een lang en gezond leven. Dat willen we stiekem allemaal. En volgens Eric Verdin, een Luikse arts en onderzoeker die al 35 jaar in de States werkt, is het niet eens zo moeilijk. Vasten zou helpen om je levensverwachting de hoogte in te jagen. “Je kunt bijvoorbeeld twee of drie dagen per week niet meer dan 500, 600 calorieën eten. Dat heeft een krachtiger effect op onze gezondheid, op ons immuniteitssysteem dan eender welk ander dieet. Persoonlijk doe ik aan ‘time restricted feeding’: acht uur per dag eet ik, de overige zestien uur per dag speel ik geen hap binnen - geen enkele calorie, zelfs geen kauwgum. Ook mijn dochter van 13 doet dat”, vertelt de medische onderzoeker.

Concreet eet hij ‘s middags voor het eerst een maaltijd, zodat hij ‘s avonds nog op restaurant kan of gezellig met z’n gezin kan tafelen. “Zonder voeding begint het lichaam aan autofagie te doen. Het eet zichzelf. En het wonderbaarlijke is dat het eerst het vuilnis verwijdert: foute eiwitten, bijvoorbeeld, die tot ernstige problemen in de organen kunnen leiden, worden eerst verteerd”, zo verklaart Verdin zijn lifestylekeuze. “Vasten werkt als een poetsbeurt voor je cellen. En hetzelfde gebeurt bij beweging. Ga maar eens wandelen na een zware feestmaaltijd: je zult je meteen een pak frisser voelen.”

Het leuke aan het advies van Verdin? Je moet zelfs geen 7 dagen op 7 vasten om resultaten te boeken. “Stel dat je het maar 5 dagen per week doet omdat je in het weekend met je gezin wil ontbijten, dan is dat alvast een stuk beter dan wanneer je niéts doet."

Maar hoe gezond is het ‘time restricted feeding’ waar de arts zich aan houdt? En is het wel houdbaar? Wij vroegen het aan voedingsdeskundige Sandra Bekkari.

Wat volgens Sandra Bekkari de nadelen zijn van het 16:8-dieet:

- “16 uur lang vasten is lang, waardoor sommigen zich in de uren dat ze wél mogen eten gaan overeten.”

- “Ik ben een voorstander van ’s morgens de tijd te nemen om te ontbijten. Het is ook aangetoond, naar bijvoorbeeld concentratie toe, dat het ontbijt een erg belangrijke maaltijd is. Je ontbijt overslaan is dus af te raden.”

- “Het dieet is niet voor iedereen geschikt. Diabetici, ouderen en zwangeren mogen het bijvoorbeeld vaak niet volgen. Dat zegt meestal ook al iets. Als zij het dieet niet mogen volgen, betekent dat immers vaak dat het voor de grote meerderheid van de bevolking ook geen goed idee is om zich eraan te wagen.”

Wat we volgens Sandra Bekkari wél kunnen leren van het 16:8-dieet:

- “Doordat je 16 uur vast, heb je minder tijd om te eten waardoor sommigen minder gaan eten.”

- “Het verkleint de kans om ’s avonds nog ongezond beginnen te snacken.”

- “Elk dieet werkt. Als je minder én beter gaat eten, zal je gewicht verliezen.”

- “Van alle populaire diëten, is dit een van de betere uit het aanbod. Vasten helpt namelijk je slaapkwaliteit te verbeteren waardoor je je ook frisser voelt overdag. Al is 16 uur voor mij net wat overdreven. 12 uur vasten lijkt me dan weer ideaal, bijvoorbeeld van 19 uur ’s avonds tot 7 uur ’s morgens. Dan ga je niet slapen met een volle maag, geef je je spijsvertering voldoende rust, vermijd je laatavondsnacks én kan je opstaan met een volwaardig ontbijt.”

