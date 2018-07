Is tandpasta met actieve houtskool veilig? Experts nuanceren Liesbeth De Corte

Van zwarte ijsjes tot je tandpasta: actieve houtskool is tegenwoordig ontzettend populair. Maar is het ook volledig veilig? Tandartsen hebben er zo hun twijfels bij.

Tot grote wanhoop van vele Amerikaanse foodies raakte een dikke week geleden bekend dat ijs en andere lekkernijen met actieve houtskool stante pede verboden werden in New York. De aanleiding? Het goedje is door de Amerikaanse gezondheidsautoriteit FDA op de verbodslijst gezet. Het grote voordeel van actieve kool is immers ook z'n grootste nadeel. Het bindt zich aan giftige stoffen zodat die je lichaam verlaten, maar doet exact hetzelfde bij allerlei goede stoffen als vitaminen, mineralen of medicatie zoals de pil. Daarnaast zou het ook constipatie kunnen veroorzaken.

Maar veel mensen - waaronder enkele collega's - gebruiken ook tandpasta met actieve houtskool voor een stralend witte glimlach. Daardoor stelden wij ons de vraag: is tandpasta met het zwarte goedje wel veilig? De gerenommeerde krant The Huffington Post zocht het voor ons uit. "Actieve kool heeft veel voordelen omdat het giftige stoffen verwijdert", bevestigt Nicole Khalife, een tandarts uit New York. Maar als je het gebruikt, doe je dat best in ultrafijne poedervorm en maximum één keer per maand. "Anders pakt het je tanden té hard aan."

Khalife raadt ook aan om eerst aan te kloppen bij je tandarts voor advies. "Elke mond is anders, dus elke patiënt heeft ook andere instructies nodig."

Gelere glimlach

Timothy Chase, nog een tandarts uit New York, gaat nog een stapje verder dan zijn collega. Hij vraagt zich af of actieve houtskool niet meer kwaad dan goed doet. "Er is geen enkele studie die bewijst dat tandpasta met actieve houtskool wonderen verricht voor je tanden", merkt hij op. "En als je het té vaak gebruikt, kan het je glazuur gaan aantasten."

Als dit gebeurt, is het kwaad geschied, meent hij. Op de korte termijn krijg je misschien een witte glimlach, maar na verloop van tijd worden je tanden net geler. "Hoe meer je het glazuur afbreekt, des te meer je te zien krijgt van het tandbeen, en dat heeft net een donkerdere kleur." Alsof dat nog niet genoeg is, worden je tanden ook gevoeliger als het glazuur afgesleten is. Gebruik met mate is dus de boodschap.