Is suiker echt zo verslavend? Candice Schippers

Hoe vaak horen we niet dat iemand verslaafd is aan chocolade of snoep. Vaak wordt het gezegd als grap en wordt er lacherig gereageerd. Maar is het waar? Raken we meer en meer verslaafd aan suiker?

Onderzoekers hebben de laatste jaren gekeken hoe verslavingsgevoelig de mens is. De US National Library of Medicine National Institutes of Health heeft de literatuur onder de loep genomen over voedsel- en suikerverslaving. Die werd vergeleken met de literatuur over drugsverslaving. Vervolgens werd er gezocht naar de kans op suikerverslaving in wetenschappelijke literatuur.

Het schijnt mee te vallen. Er is weinig bewijs gevonden dat er suikerverslaving kan optreden bij mensen. De hersenen reageren anders op suiker dan op drugs.

Dopamine

Het eten van lekkere dingen doet iets in onze hersenen. Dat gebeurt overigens bij alle activiteiten waarbij we ons fijn voelen. Denk aan mooie muziek, een goede film of seks. "Suiker stimuleert dopamineafgifte in ons brein en in dat opzicht lijkt het eten van suiker wel op verslavende drugs", zegt Jasper de Vries van het Voedingscentrum in Den Haag. Er is volgens hem echter een groot verschil. "Drugs kunnen na verloop van tijd het dopaminesysteem echt veranderen."

Drugs manipuleren hersenen

"Drugs manipuleren onze hersenen op een andere manier dan suiker. Een echte verslaving leidt tot grote afhankelijkheid waarbij iemand steeds meer drugs nodig heeft. Dit effect is nog nooit aangetoond voor suiker."

Alcohol en cafeïne zijn naast drugs de enige twee producten die verslavend werken bij de mens. De stoffen in alcohol en cafeïne komen overeen met de stoffen en bijwerkingen die bij drugs horen. Zware koffiedrinkers kunnen na het stoppen met cafeïne last krijgen van bijwerking als hoofdpijn, vermoeidheid en prikkelbaarheid. Bij chocolade en suiker is dat niet het geval.

