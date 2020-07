Is stilzitten niet jouw ding? Je kan ook dynamisch mediteren Liesbeth De Corte

20 juli 2020

16u51 0 Fit & Gezond In onrustige tijden kan mediteren heel effectief zijn. Maar wat als je zenuwachtig wordt van minutenlang stilzitten en nietsdoen? Je kan het ook anders aanpakken, want er bestaat zoiets als dynamisch mediteren.

De laatste maanden kenden onze stressniveau’s ongekende hoogtes. Drie keer raden wat de boosdoener is: dankjewel, corona. Het is dan ook geen verrassing dat we massaal op zoek gingen naar manieren om te relaxen. Dat zie je ook aan de populariteit van meditatieapps als Headspace en Calm: die werden zo’n zeven miljoen keer gedownload tijdens de lockdown, Calm kon specifiek 911.000 meer downloads optekenen in april dan in januari.

Driftbui voor volwassenen

Maar meditatie is niet voor iedereen weggelegd. Heb je een brein dat graag tegen honderd per uur werkt, dan leidt zo’n halfuurtje focussen op je ademhaling snel naar een onophoudelijke stroom van nog meer gepieker. Veel mensen hebben dan ook een voorkeur voor actievere vormen van mindfulness: puzzels maken of plaatjes inkleuren waren een hype tijdens de quarantaine – ook onder volwassenen.

Wie nog een stapje verder wil gaan, kan dynamische meditatie uitproberen. In plaats van de rust en kalmte op te zoeken, ga je net alle frustratie uit je lijf smijten door te brullen, te springen, te dansen of met je armen te zwaaien. Noem het gerust de ultieme driftui voor volwassenen.

Deze techniek werd in 1970 ontwikkeld door een goeroe, genaamd Osho. Hij geloofde dat je door middel van onverwachte, extatische bewegingen alle spanningen kunt loslaten. Je krijgt dus een gelijkaardig effect als bij traditionele meditatie, maar terwijl die heel passief is en draait rond stilte, zijn actieve bewegingen en geluid net een must bij de dynamische variant.

Amper drie minuten de longen uit je lijf zingen of schreeuwen zouden al helpen tegen stress, maar Osho heeft ook een dynamische meditatie van een uur ontwikkeld. Daarbij doorloop je de volgende vijf fases.

Fase 1: 10 minuten diep ademhalen

Hierbij moet je diep ademhalen door de neus. Probeer niet vast te houden aan een bepaald ritme, maar doe het gewoon intens en snel. De bedoeling is om alle spanning die vastzit in je lijf op te stapelen.

Fase 2: 10 minuten tijd voor de driftbui

Waarschijnlijk zijn er ondertussen allerlei emoties komen opborrelen. Laat die los, door in een kussen te roepen, te dansen, te huilen, te springen, met je vuisten in de lucht te slaan, ... Doe gewoon waar je zin in hebt, gedraag je lekker gek zonder er veel bij na te denken.

Fase 3: 10 minuten een mantra herhalen

Vervolgens spring je heen en weer, terwijl je je armen boven je hoofd heen en weer zwaait en “hoo” roept. Door deze mantra te herhalen, zou je batterij zich kunnen opladen waardoor je je energiek voelt.

Fase 4: neem een kwartiertje pauze

Dan is het tijd om even te bedaren. Probeer zo weinig mogelijk te bewegen en gewoon stil te zetten, om even op je positieven te komen.

Fase 5: gebruik het laatste kwartier om te ontspannen

Et voilà, je bent klaar. En daar mag je best trots op zijn. Zet muziek op waar je vrolijk van wordt, en eindig met een danssessie. Feeling alive and kicking? Missie geslaagd.