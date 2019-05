Is sporten op een nuchtere maag dé manier om af te vallen? Nele Annemans

23 mei 2019

07u44

Bron: The New York Times 2 Fit & Gezond Als het gaat om een kilootje minder slaan de adviezen ons om de oren. Maar volgens een nieuwe kleine, doch intrigerende studie is er nu een nieuwe mogelijkheid voor gewichtsverlies. Zo zou het overslaan van je ontbijt voor je work-out ervoor zorgen dat je voor de rest van de dag minder eet en op termijn afvalt.

Altijd werd gedacht dat we door het ontbijt over te slaan later op de dag net meer zouden eten. Maar hoe zit het als je sport op een nuchtere maag? Volgens sommigen verbrand je er meer calorieën door, anderen beweren dan weer dat je de energie nodig hebt om je work-out vol te houden. Omdat er nog nooit echt onderzoek is gedaan naar hoe het ontbijt en beweging op elkaar inwerken wilden enkele wetenschappers van de universiteit van Bath in Engeland het fenomeen in detail bestuderen.

Voor hun studie, die gepubliceerd werd in het tijdschrift ‘The Journal of Nutrition’, vroegen ze 12 gezonde, actieve jonge mannen om op 3 dagen per week hun ochtend anders in te vullen. Op de eerste ochtend aten de mannen een stevige kom havermout van 430 calorieën waarna ze gewoon gingen rusten. De tweede ochtend aten ze dezelfde kom havermout, maar gingen ze een uurtje rijden met de fiets. De derde ochtend sloegen ze hun ontbijt over, gingen ze ook fietsen en aten ze niet tot ‘s middags.

Smullen naar believen

Tijdens de lunch aten de proefpersonen in het laboratorium. Daar mochten ze smullen naar believen. De onderzoekers gaven hun ook voedselmanden mee naar huis, en vroegen om wat er overbleef opnieuw mee te nemen naar het laboratorium. Met beademingsmaskers en wiskundige formules berekenden ze ook hun energieverbruik per dag.

Vervolgens vergeleken ze de resultaten met elkaar en kwamen ze tot enkele bevindingen die ze niet verwacht hadden. Het minst verrassende resultaat was dat de mannen die ontbeten en daarna gingen rusten, ongeveer 490 calorieën per dag meer innamen dan ze verbrandden. Toen ze na het ontbijt gingen fietsen, verbrandden ze ongeveer evenveel als ze opnamen die dag.

Maar het meest interessante resultaat kwam er als ze niet ontbeten voor hun work-out. ‘s Middags hadden de mannen enorme honger en aten ze aanzienlijk meer calorieën dan op de andere dagen, maar daarna aten ze amper nog waardoor ze aan het einde van de dag een energietekort van 400 calorieën hadden verwezenlijkt. Ze hadden in totaal dus meer calorieën verbrand dan ze opgenomen hadden.

“Deze resultaten zijn vooral belangrijk voor mensen die sport gebruiken als een manier om gewicht te verliezen”, vertelt hoofdauteur en hoofddocent aan de universiteit van Bath. De onderzoekers besluiten dan ook dat sporten op een nuchtere maag ervoor zorgt dat je later op de dag minder eet en als je dat enkele dagen aanhoudt, je zal afvallen.

Toch moet de studie ook genuanceerd worden omdat ze alleen maar het effect op korte termijn onderzocht heeft en de proefpersonen alleen maar uit gezonde, jonge mannen bestond die havermout aten als ontbijt. Of de resultaten ook gelden voor iets oudere mensen, mensen die niet in vorm zijn, vrouwen of mensen die ‘s morgens een bordje spek met eieren naar binnenspelen is niet bekend. Meer onderzoek is dus nodig om dit verrassende resultaat te bevestigen.