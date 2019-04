Is pure chocolade nu echt gezond? Laura Van den Broeck

10 april 2019

10u50 0 Fit & Gezond Pure chocolade is goed ingeburgerd in onze dagelijkse ‘gezonde’ keuken en zou gezond zijn, of op z’n minst gezonder dan melkchocolade of de witte variant. Maar klopt dat ook? Of moeten we de gezonde bijdrage van donkere chocolade met een korrel zout nemen? Onze gastredacteur Laura Van den Broeck - auteur van het kookboek ‘Be fit, Be awesome’ - geeft haar mening.

Het klopt dat donkere chocolade, bestaande uit minstens 70% cacao, over flavanoïden (antioxidanten) beschikt. Deze antioxidanten zijn goed voor ons lichaam. Ze zouden het risico op hart- en vaatziekten verminderen en een gunstig effect hebben op de bloeddruk. Daarnaast bieden ze nog andere gezondheidsvoordelen zoals het onschadelijk maken van vrije radicalen. Vrije radicalen zijn agressieve stoffen die in sommige gevallen schade kunnen veroorzaken aan cellen en weefsels in ons lichaam.

Melk- en witte chocolade beschikken niet - of bijna niet - over deze antioxidanten. Witte chocolade wordt zelfs niet gemaakt van cacaopoeder, de bron van de gezonde antioxidanten, maar wel van cacaovet, suiker en melkpoeder. Een suiker- en vetbommetje dus! Melkchocolade staat voor mij qua gezondheidsvoordeel maar net boven witte chocolade op de gezondheidsladder. Deze 2 kan je dus beter vermijden.

Is pure chocolade dan gezond? Ja, maar - en er volgt een grote MAAR - de antioxidanten in de cacao kunnen niet tegen hitte. We kopen donkere chocolade vaak als een reep. Je moet weten dat deze repen een verhittingsproces hebben ondergaan en dat de cacao dus opgewarmd is geweest. Veel van de goede bestanddelen zijn tijdens dit proces verloren gegaan. In onze keuken gebruiken we donkere chocolade ook vaak nog eens in gebak of granola. Deze gerechten moeten nogmaals in de oven verwarmd worden. En dus, je hoort me al komen, verdwijnen er nogmaals een heel groot deel van de antioxidanten.

Je kan dus het best donkere chocolade in zijn meest pure vorm aankopen. Dit noemt men raw chocolate of rauwe chocolade. Deze variant bedraagt best minstens 80% cacao en koop je online of in speciaalzaken. Je eet ze ook het best puur als snack, in plaats van de lekkernij te verwerken in maaltijden die nog verhit moeten worden.

Toch wil ik nog zeggen dat ik van het principe ben dat je ook mag genieten en volgens het 80/20 principe mag leven. Af en toe eens wat donkere chocolade in je baksels verwerken kan absoluut geen kwaad. Ook ik doe dat in mijn keuken. Chocolade, ook de +70% cacaoversie, blijft een genotmiddel waar je best niet te veel van eet. Als je er met mate van smult, is chocolade niet ongezond. En zwarte chocolade verdient daarbij steeds mijn voorkeur.

Wat zeg diëtiste Sanne Mouha over donkere chocolade met meer dan 70% cacao?

“In cacaomassa zitten flavonoïden”, legt Sanne Mouha uit. “Dat zijn antioxidanten die onder andere een gunstig effect kunnen hebben op je bloedcirculatie. Hoe puurder de chocolade, hoe meer cacaomassa en dus ook hoe meer flavonoïden. Nog een groot voordeel: door de pure, onverdoezelde smaak van fondantchocolade, zijn je smaakpapillen sneller verzadigd én ga je er minder van eten. Let wel op: in elk chocoladeproduct zitten ook suikers en vetten – en dus ook veel kilocalorieën. Als je meer dan 20 gram per dag eet, zijn de nadelen van chocolade eten groter dan de voordelen. En dat geldt dus ook voor pure chocolade, ook al is die door de flavonoïden gezonder. Eten met mate is dus de boodschap!”

‘Be fit, Be awesome’ verscheen begin april (Uitgeverij Vrijdag, € 22,50). Nog meer weten over de fitfluencer? Hier lees je al haar tips en tricks voor een gezonde levensstijl.