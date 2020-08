Is periodiek vasten een goede manier om gewicht te verliezen? Pascale Naessens beantwoordt al je vragen (deel 5)

“Ik ben geen voorstander van etiketten bestuderen of macro’s tellen. Tenslotte eten we geen 10 gram suiker en 20 gram vetten, we eten fruit, groenten, vis...” Van 24 augustus tot en met 2 september kookt Pascale Naessens voor jou. Speciaal voor de Puur & Lichter-challenge stelde ze een menu samen, van ontbijt tot diner — zonder snelle koolhydraten, met veel fruit, groenten én zelfs vetten. Dat haar visie op eten populair is, bewijzen de meer dan 1.000 vragen die onze lezers aan Pascale stelden! We maakten een selectie van de onderwerpen die het vaakst aan bod kwamen.

1. Is periodiek vasten een goede manier om af te vallen?

Intermitterend vasten (IF) of periodiek vasten, kan zeker een uitweg bieden voor sommige mensen die willen afvallen en waarbij het niet lukt. Sommige mensen die keto doen, combineren dit met IF. Het heeft zonder twijfel gezondheidsvoordelen.

Zo kan periodiek vasten leiden tot gewichtsverlies, het versterkt ook je immuunsysteem en het vertraagt het verouderingsproces. Eén van de belangrijkste voordelen is dat het autofagie stimuleert. Autofagie is een proces waarbij het lichaam bij wijze van spreken grote schoonmaak houdt. Dit komt de algemene gezondheid ten goede.

Er zijn volgens mij veel nieuwe goede manieren om op een gezond gewicht te geraken en te blijven

Maar vasten is niet voor iedereen weggelegd. Als je lichaam en geest hier niet goed mee om kan en je je na elke fast volpropt, dan doe je dit beter niet. Er zijn volgens mij veel nieuwe goede manieren om op een gezond gewicht te geraken en te blijven.

Ten eerste low carb eten, zoals we doen in deze challenge. Maar toegegeven, sommige mensen moeten nog een stapje verder gaan om hetzelfde te bereiken. Zij kunnen dan een ketokuur volgen en nog een stapje verder is dit te combineren met IF. Afhankelijk van je eigen situatie (medische reden?), wat je persoonlijk wilt, wat je leuk vindt, wat je lichaam en geest aankunnen en wat je verlangt, kan je hieruit kiezen of een combinatie maken van de drie eetpatronen. Ze hebben elk hun voordeel en nadeel. Low carb is zonder twijfel het meest gematigde en daarom ook makkelijk vol te houden op lange termijn. Keto en IF zijn tijdelijk en kan je regelmatig integreren, mocht je dat willen.

Denk je er over na om met IF te beginnen, dan raad ik je aan om je hierover eerst goed te informeren. Je kunt hier best niet onbezonnen aan beginnen en zoals ik al schreef, IF is niet geschikt voor iedereen.

2. Let ik best op de KH of de KH waarvan suikers? Bijvoorbeeld product A heeft 80 KH waarvan 0.5 g suikers, product B heeft 20 KH waarvan 10 g suikers. Welke kies ik dan best?

Aan de ene kant is het goed je bewust te zijn van wat er in je voeding zit, maar aan de andere kant ben ik er geen voorstander van om etiketten te bestuderen of macro’s te tellen.

Tenslotte eet je geen 10 g suiker en 20 g vetten. Je gaat toch niet naar de winkel met de vraag om '10 g suiker en 20 g vet voor mij, alstublieft’. We eten appels, groenten, vis, fruit,...

We weten allemaal dat 100 g blauwe bessen veel gezonder zijn dan chips, terwijl de eerste meer suikers bevatten

Het is dus veel belangrijker om te kiezen voor volwaardige natuurlijke ingrediënten: voor groenten, fruit, volle yoghurt, vis, kaas, noten en zaden,… en die komen met hun vetten, eiwitten en koolhydraten (en suikers).

Het is niet zo eenvoudig als: hoe minder suikers hoe beter, hieronder een mooi voorbeeld:

100 g chips: 52,8 g koolhydraten (waarvan 2,6 g suikers)

100 g blauwe bessen: 14,5 g koolhydraten (waarvan 14 g suikers)

We weten allemaal dat 100 g blauwe bessen veel gezonder zijn dan chips, terwijl de eerste meer suikers bevatten.

Gezonde voeding is een samenspel van allerlei zaken, verlies je niet in de details maar kijk altijd naar het geheel en vooral naar natuurlijke volwaardige voeding. Of voeding waar niet mee geknoeid is.

3. Soms zoek ik naar iets anders als drankje dan water, wat vind je van de Tao-drankjes zoals green tea en kombucha?

Mijn favoriete drank is groene thee, ik ben er als het ware verslaafd aan. ’s Morgens bij het ontbijt zet ik een grote theepot en die drink ik tot de middag.

Kombucha kan ik ook heel erg appreciëren, maar niet wanneer die zoet smaakt. Met andere woorden: wanneer er na de fermentatie zoetstof of suiker is aan toegevoegd om zoet te smaken. Ik houd niet van zoete drankjes. Kombucha heeft iets zurig en net dat is lekker.

Bij het eten drink ik soms al eens een alcoholvrij bier, een cider, kombucha of een glaasje wijn. Als ik ’s avonds nog drink is het water.

4. Welke Vlaamse gerechten passen in jouw voedingsstijl? Bijvoorbeeld mosselen (zonder frietjes) of zo en moet je dan iets aanpassen?

Bijna alle gerechten kun je aanpassen, laat gewoon de aardappelen (of frieten) weg en je hebt een goede combinatie. :-)

