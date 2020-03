Is olijfolie echt zo'n wondermiddel als Julia Roberts beweert? RW & LDC

09 maart 2020

08u52

Bron: Red 0 Fit & Gezond Onlangs kwam de Amerikaanse actrice Julia Roberts (52) in het nieuws met haar eigen beautygeheim: de actrice onthulde dat ze zowel haar gezicht als haren verzorgt met olijfolie. Maar of dit nu het grote wondermiddel is waar je je straks aan moet wagen, valt nog af te wachten. Dermatologen en kappers reageren alvast terughoudend.

“Wereldwijd zijn er veel mensen die oliën gebruiken om hun huid mee te verzorgen. Denk maar aan arganolie, sesamolie of avocado-olie”, zegt dermatoloog Ingrid Van Riet van de Carpe-kliniek, een esthetisch centrum in Antwerpen gespecialiseerd in gelaat en lichaamsverzorging. “Die bevatten stuk voor stuk essentiële vetzuren, maar dat zijn allemaal heel grote moleculen die niet tot de diepere lagen van de huid doordringen. Olijfolie heeft met andere woorden een afsluitend effect, net als een verband, waardoor het de verdamping en uitdroging van de huid tegengaat. Maar je huid écht verzorgen en hydrateren zal het niet doen.”

Bovendien heeft elk huidtype ook nood aan een andere verzorging. “Iemand met een hele vette, gevoelige huid geef ik een totaal andere crème dan iemand met een droge, fijne huid”, bevestigt Van Riet. “Mensen met een vette huid die toch olijfolie smeren, kunnen bovendien grote poriën en zelfs acne krijgen. Zelfs op hun benen. Misschien dat het voor sommige mensen werkt, maar ik zou dit advies nooit aan onze patiënten geven”, aldus dermatoloog Ingrid Van Riet van de Carpe-kliniek.

Wil je toch eens uittesten of het voor jou werkt? “Begin met je lippen, nagelriemen of voeten. Daar heb je geen poriën en kan je dus achteraf ook geen puistjes krijgen”, besluit de dermatoloog.

Geen haarproduct

Ook als haarmasker is olijfolie niet ideaal. “Olijfolie is om in te bakken en om te braden”, grapt Margi van natuurkapsalon Club-Exphair in Schilde, bekend voor zijn natuurlijke haarproducten. “Niet om je haar mee te verzorgen. Het is niet schadelijk voor je haar, maar het zal ook niet het gewenste resultaat opleveren. Er zijn veel andere, betere olies voor het haar die meermaals getest zijn. Arganolie is daar een voorbeeld van. Je hebt speciale olietjes die je in het haar mag laten. Doe die zo’n twee tot drie keer per week op je lengtes. Of gebruik één à twee keer per week een haarmasker met olie en laat het een kwartier inwerken.”