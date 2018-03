Is neusspray echt zo verslavend? Mickey Steijaert

19 maart 2018

14u00

Bron: de Volkskrant 0 Fit & Gezond Het is de vaste waarschuwing van de apotheker bij de aanschaf van een flesje neusspray: gebruik deze maximaal een week. Overdreven? Bepaald niet. De risico's van overmatig neusdruppelgebruik (ook wel: otrivinisme) zijn niet te onderschatten.

Dat weet Judith Schmidt, NKO-arts in een Nederlands ziekenhuis in Amstelveen, als geen ander. "Ik heb patiënten gezien bij wie er wel twee flesjes neusspray per dag doorheen gaan", aldus Schmidt. "Die mensen hebben vrijwel altijd een verstopte neus. Normaal zorgt neusspray twaalf uur lang voor verlichting. Maar echte verslaafden moeten blijven spuiten."

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

