Is met je hoofd onder de dekens slapen ongezond? Dirk Waterval

01 juni 2018

14u10

Bron: Trouw 0 Fit & Gezond Zijn echtgenote krijgt het er benauwd van, maar zelf slaapt manlief graag met zijn hoofd onder de dekens. Krijgt hij zo geen zuurstofgebrek?

Zijn vrouw zegt dat het ongezond is, maar zelf ziet de lezer die graag met zijn hoofd onder de dekens slaapt het probleem niet zo. Hij slaapt al zo van kinds af aan. Het geeft hem "een veilig gevoel en het is lekker warm." Dat er in uitgeademde lucht wat minder zuurstof zit, daar maakt hij zich geen zorgen om. De echtgenote krijgt het er wél plaatsvervangend benauwd van en ze willen beiden weten: wie heeft er gelijk?

Je hebt 16% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN